Lula: ainda não falei com Trump, mas acho que podemos resolver a guerra entre Rússia e Ucrânia

Lula criticou o desequilíbrio entre os gastos militares e os esforços globais contra a fome

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante Entrevista Coletiva concedida à Imprensa brasileira e internacional em Kuala Lampur, Malásia. (Fotos: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta segunda-feira, 27, que acredita ser possível buscar uma solução negociada para a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, com o apoio dos Estados Unidos.

Em entrevista coletiva em Kuala Lumpur, Malásia, Lula disse que ainda não tratou do tema diretamente com o presidente americano, Donald Trump, mas demonstrou confiança de que a relação entre os dois países pode contribuir para um avanço diplomático.

"Ainda não falei com Trump sobre a guerra, mas acho que podemos resolver. Já são três anos de conflito. Acho que estamos chegando no ponto de acabar com isso", declarou.

Além disso, Lula criticou o desequilíbrio entre os gastos militares e os esforços globais contra a fome, em meio à continuidade da guerra. "O mundo já gastou 2 trilhões e 700 bilhões de dólares em armas e apenas 10% disso para acabar com a fome. É isso que me entristece."

Segundo o presidente, a prioridade do Brasil continua sendo a defesa da paz e da cooperação internacional. "Não precisamos de mais guerras. Precisamos de diálogo e coragem política para parar de matar inocentes", completou.