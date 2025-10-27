Lula venceria no 2º turno em todos os cenários, diz Paraná Pesquisas

Se o pleito ocorresse hoje, Lula venceria com a maioria dos votos válidos em cenários contra Bolsonaro, Michelle Bolsonaro, Tarcísio de Freitas e Flávio Bolsonaro

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva ( Ricardo Stuckert / PR)

A Paraná Pesquisas divulgou, nesta segunda-feira (27), um novo levantamento das intenções de voto para a Presidência do Brasil nas eleições de 2026.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceria a corrida eleitoral no segundo turno em todos os cenários, além de liderar todos os cenários espontâneos e estimulados.

De acordo com os dados, em um segundo turno com o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro (PL), que não está elegível para disputar a eleição acontecesse hoje, Lula o venceria novamente com 44,9% dos votos, enquanto o ex-mandatário conseguiria 41,6% dos votos.

Apenas 7,7% dos entrevistados responderam que votariam em nenhum, branco ou nulo, enquanto 5,7% disse não saber ou não quis opinar.

Em um segundo turno contra a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), o atual presidente brasileiro também venceria, desta vez com 44,7% dos votos.

A presidente do PL Mulher teria 41,6% dos votos. Os eleitores que afirmaram não saber, ou não quiseram opinar somaram 6,2% dos votos, já os que votariam em nenhum, branco ou nulo foram 8,2%.

Com 44,9% das intenções de voto, Lula também venceria o cenário contra o atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que pontuou 40,9% no levantamento. Entre os eleitores entrevistados, 6,2% não souberam ou não opinaram e 8,0% votariam em nenhum, branco ou nulo.

Em um cenário para um segundo turno contra o senador Flávio Bolsonaro (PL), o presidente Lula seria eleito com 46,7% das intenções de voto, e o filho do ex-presidente teria somente 37,0%. Que não souberam ou não opinaram, foram 5,8% e que disseram que não votariam, ou votariam em branco ou nulo, foram 10,4% neste cenário.

Cenários estimulados

Ainda no primeiro turno, o presidente lidera as intenções de voto nos quatro cenários estimulados da pesquisa aos entrevistados. Confira:

Cenário 1

Lula (PT): 37,0%

Bolsonaro (PL): 31,0%

Ciro Gomes (PSDB): 7,5%

Ratinho Júnior (PSD): 6,0%

Romeu Zema (Novo): 4,7%

Ronaldo Caiado (UB): 3,2%

Não sabe/ não opinou: 4,8%

Nenhum/ Branco/ Nulo: 5,8%

Cenário 2

Lula (PT): 37,3%

Michelle Bolsonaro (PL): 28,0%

Ratinho Júnior (PSD): 8,5%

Ciro Gomes (PSDB): 8,2%

Ronaldo Caiado (UB): 4,2%

Romeu Zema (Novo): 2,0%

Não sabe/ não opinou: 5,5%

Nenhum/ Branco/ Nulo: 6,2%

Cenário 3

Lula (PT): 37,4%

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 22,3%

Ciro Gomes (PSDB): 9,0%

Ratinho Júnior (PSD): 8,1%

Romeu Zema (Novo): 5,7%

Ronaldo Caiado (UB): 4,1%

Não sabe/ não opinou: 5,8%

Nenhum/ Branco/ Nulo: 7,6%

Cenário 4

Lula (PT): 37,6%

Flávio Bolsonaro (PL): 19,2%

Ratinho Júnior (PSD): 9,6%

Ciro Gomes (PSDB): 8,9%

Romeu Zema (Novo): 6,2%

Ronaldo Caiado (UB): 4,8%

Não sabe/ não opinou: 5,9%

Nenhum/ Branco/ Nulo: 7,7%



Pesquisa espontânea

Lula também lidera o novo levantamento espontâneo da Paraná Pesquisas, com 24% das intenções de voto. O ex-presidente Jair Bolsonaro aparece em segundo, com 16% das intenções de voto, oito pontos a menos que o atual mandatário. Em terceiro, o governador Tarcísio de Freitas aparece com 1,9%. Em seguida, aparecem Ciro Gomes (PSDB) com 0,8% da tendência de voto, Ratinho Júnior (PSD) também com 0,8%, Michelle Bolsonaro com 0,4% e Ronaldo Caiado (UB) com 0,3%.

Os entrevistados que não souberam ou não opinaram totalizaram 48,8%, enquanto os que votariam em nenhum, ou votariam branco ou nulo foram 5,9%.

