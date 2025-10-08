Com mais da metade de eleitores sem biometria, Jaboatão recebe mutirões do TRE-PE

Com um total de 485.581 eleitores na cidade, 256.127 (52,75%) dos eleitores ainda não possuem o cadastro no sistema biométrico

Coleta de biometria (Foto: Gilson Teixeira/OIMP/Arquivo DP)

Na Região Metropolitana do Recife (RMR), a cidade de Jaboatão dos Guararapes tem mais da metade do eleitorado sem biometria coletada. A um ano até as Eleições 2026, o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) promove, com coordenação da 11ª Zona Eleitoral, dois mutirões no município para cadastramento de biometria.

As ações acontecem no bairro de Santo, na Paróquia São Pedro Apóstolo, entre os dias 9 a 11 de outubro e no bairro da Muribeca, na Igreja Batista do Centenário em Muribeca, de 13 a 18 de outubro. Os atendimentos aos eleitores serão realizados das 9h às 15h em ambos os locais.

Para fazer o cadastro da biometria, o/a eleitor(a) deve apresentar um documento oficial com foto (RG, CNH, passaporte ou carteira de trabalho) e um comprovante de residência atualizado. O processo inclui coleta de digitais, foto e assinatura.

A campanha “Atualize” que estimula a coleta da biometria é o foco dos mutirões, no entanto demais serviços eleitorais também serão oferecidos nas ações, incluindo emissão do primeiro título, transferência de domicílio, mudança de local de votação, pagamento de multas e regularização da situação.

Com um total de 485.581 eleitores na cidade, 256.127 (52,75%) ainda não possuem o cadastro no sistema biométrico, de acordo com dados atualizados de 8 de outubro. Jaboatão é uma das 28 cidades do estado que têm baixa no índice da coleta biométrica.

Quatro postos biométricos funcionam na cidade

O município ainda conta com outros quatro postos biométricos funcionando, localizados no Shopping Guararapes, funcionando de domingo a domingo (segunda a sábado, das 9h às 18h, e domingos, das 12h às 18h), além das unidades da Agência do Trabalhador e dos bairros de Cavaleiro e Curado II, que funcionam de segunda a sexta, das 9h às 15h. O atendimento pode ser agendado com dia e horário no site do TRE-PE (https://www.tre-pe.jus.br/servicos-eleitorais/solicitar-agendamento).

Serviço:

Mutirões de biometria em Jaboatão dos Guararapes

Local: Paróquia São Pedro Apóstolo (Rua Cícero Caldas, s/n, Santo Aleixo, Jaboatão dos Guararapes)

Data: de 9 a 11 de outubro

Horário: das 9h às 15h

Local: Igreja Batista do Centenário em Muribeca (R. Um, 207, Quadra 4, Muribeca, Jaboatão dos Guararapes)

Data: de 13 a 18 de outubro

Horário: das 9h às 15h

