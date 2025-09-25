Flávio Mota é o novo secretário da Fazenda de Pernambuco; Wilson de Paula deixa pasta
Mota substitui Wilson, que era titular da secretaria desde o início do governo Raquel em 2023. A nomeação será publicada no Diário Oficial do Estado na sexta-feira (26).
Publicado: 25/09/2025 às 13:55
Flávio Mota assume Secretaria da Fazenda de Pernambuco (Foto: Divulgação)
O Governo do Estado anunciou o nome do auditor fiscal Flávio Martins Sodré da Mota como novo secretário da Fazenda de Pernambuco (SEFAZ), nesta quinta-feira (25). Mota substitui Wilson de Paula, que era titular da secretaria desde o início do governo Raquel Lyra em 2023. A nomeação está prevista para ser publicada no Diário Oficial do Estado nesta sexta-feira (26).
Mota é engenheiro eletrônico, graduado pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) em 1992, ano em que foi nomeado auditor fiscal da Fazenda estadual. Também atua como coordenador do Tesouro Estadual desde 2023 e já foi diretor de Planejamento e Controle da Ação Fiscal.
“Agradeço a Wilson de Paula pela sua contribuição à frente da Secretaria da Fazenda desde o início da nossa gestão e dou boas-vindas a Flávio nesta nova missão”, disse a governadora Raquel Lyra.