Novo Pac Seleções destina R$ 712 milhões para obras de drenagem e contenção de encostas em Pernambuco

Anúncio do Novo Pac Seleções foi feito nesta quinta-feira (18) pelo presidente Lula; Do total, serão R$ 11,7 bilhões de investimentos para 235 municípios em 26 estados

Em Pernambuco, 14 cidades serão beneficiadas com recursos do Novo Pac (Foto: Divulgação/PMO)

Pernambuco receberá R$ 712 milhões para serviços de drenagem e obras de contenção de encostas em áreas de risco. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (18) pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e os ministros da Casa Civil, Rui Costa, e das Cidades, Jader Filho. No estado, serão 14 cidades beneficiadas. Entre os municípios que receberão maior valor em recursos estão Jaboatão dos Guararapes, Itamaracá e Olinda. Os recursos destinados são do Orçamento Geral da União (OGU) e do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Por meio de projetos do Governo de Pernambuco, quatro municípios pernambucanos receberão investimentos já aprovados e que irão ser licitados para a realização das obras. Em Olinda, serão R$ 44,4 milhões, que devem ser investidos na implementação do Parque dos Coqueirais para a revitalização e recuperação da foz do Rio Beberibe.

Jaboatão dos Guararapes receberá R$ 431.607.500,00 para obras de contenção de encostas em áreas de risco; já em Paulista serão investidos R$ 37.465.000,00. Além disso, a Ilha de Itamaracá, no litoral Norte do estado, receberá recursos de R$ 198.994.453,00 para a implementação do sistema de drenagem urbana e infraestruturas verdes.

De acordo com a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, o anúncio do Novo PAC Seleções representa um passo muito importante para o futuro do estado. “Com o apoio do Governo Federal, vamos poder tirar do papel projetos estruturadores que vão garantir mais segurança e qualidade de vida para milhares de pernambucanas e pernambucanos que vivem em áreas de risco. São investimentos que chegam para transformar realidades históricas de vulnerabilidade, prevenindo tragédias causadas por deslizamentos e alagamentos, e devolvendo esperança e dignidade a tantas famílias”, disse.

Olinda



De acordo com informações da assessoria da Casa Civil, Olinda tem duas propostas aprovadas no Novo Pac, sendo a de serviços de drenagem, pelo governo do estado, no valor de R$44,4 milhões e de encostas; e outra pela gestão municipal, no valor de R$42,1 milhões.

Segundo a prefeita de Olinda, Mirella Almeida, com a aprovação do projeto, o próximo passo é firmar o convênio com o governo federal, o que deve acontecer ainda neste ano, para em seguida, iniciar o processo de licitação. Ela adiantou ainda que a expectativa é que as obras começem no primeiro semestre de 2026.

A prefeita detalhou quais bairros devem receber intervenções pela gestão municipal. “Nós temos mais de 20 projetos aprovados, espalhados em lugares como Caixa d'água, Ouro Preto, Alto do Sol Nascente, Alto da Bondade e Águas Compridas como um todo. Vamos destacar esses locais que já estão aprovados para enquadrar dentro dos R$ 42 milhões os locais que tem o risco 4 para cima, mas já indo em busca de mais recursos para aqueles que não conseguirem entrar agora dentro deste recurso”, disse.

De acordo com o governo federal, as obras para contenção de encostas devem chegar a 102 municípios do país com mais de R$ 1,4 bilhão em recursos. Já para drenagem, serão destinados R$ 10,3 bilhões para realização de intervenções em 174 municípios. Do total, serão R$ 11,7 bilhões de investimentos para 235 municípios em 26 estados.

Com isso, o Novo PAC soma mais de R$ 25,8 bilhões em mais de 600 obras de drenagem e contenções de encostas selecionadas nos períodos de 2023-24 e de 2025.

Demais municípios



Além de Olinda, que receberá recursos em ambas as modalidades, para as obras de contenção de encostas, também receberão recursos os municípios de Camaragibe, Jaboatão dos Guararapes, Paulista, Recife, Ribeirão e São Vicente Férrer. Já em serviços de drenagem receberão investimentos do Novo Pac, Cabo de Santo Agostinho, Floresta, Ilha de Itamaracá, Limoeiro, Palmares, Serra Talhada e Vitória de Santo Antão.

