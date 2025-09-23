Governo anuncia R$ 8 milhões em novos editais para ciência e inovação

Cientista Arretado, Inovação Aberta para Desafios Sociais e o 3º Ciclo do Desafios.Gov estão entre os editais

Governo anuncia investimentos em ciência e inovação (Foto: Hesíodo Góes/Secom)

O Governo de Pernambuco lançou, nesta segunda-feira (22), três novos editais voltados à ciência, tecnologia e inovação. O anúncio foi feito durante o Seminário Inova.PE – CTI em Ação, realizado no auditório da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti-PE), no Recife.

Serão investidos R$ 8 milhões em projetos por meio do 3º ciclo do programa Desafios.Gov, de novos ciclos do Cientista Arretado e do edital Inovação Aberta para Desafios Sociais.

Segundo o governo, o Desafios.Gov vai contratar startups para executar projetos junto a órgãos estaduais. O Cientista Arretado terá novos desafios direcionados a Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação. Já o edital Inovação Aberta, financiado pelo Fundo Inovar PE, apoiará iniciativas sociais e ambientais em áreas como energias renováveis, segurança pública, economia circular, inclusão digital, saúde e mudanças climáticas.

De acordo com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, somados aos novos editais, os investimentos em programas de inovação chegam a R$ 55 milhões.

Durante o seminário, também foram apresentados trabalhos já em execução com recursos do Inova.PE.

“Essa iniciativa faz parte da estratégia do Inova.PE, que representa o maior investimento em ciência, tecnologia e inovação da história de Pernambuco. Estamos convocando, pela terceira vez, a academia e as startups para ajudarem a resolver problemas concretos que o Estado enfrenta. São desafios como a melhoria da jornada materno-infantil em Pernambuco, o monitoramento e a regulação de contratos, além de soluções para o saneamento básico, permitindo avançar na universalização do acesso à água e ao tratamento de esgoto”, ressaltou a governadora Raquel Lyra.