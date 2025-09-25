"Autor do maior roubo aos aposentados da história do Brasil", diz relator sobre "Careca do INSS"

Essa foi a fala inicial do relator da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI), deputado Alfredo Gaspar (UNIÃO-AL). O "Careca do INSS" já havia afirmado que não responderia perguntas de Gaspar

Antonio Carlos Camilo Antunes (Foto: Reprodução)

A sessão da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) desta quinta-feira (25), foi interrompida após confusão que envolveu a troca de gritos entre o vice-presidente da CPMI, Duarte Jr (PSB-MA), o deputado Zé Trovão (PL-SC) e o advogado de Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como "Careca do INSS".

O advogado Cleber Lopes tentou interromper a fala do relator, deputado Alfredo Gaspar (UNIÃO-AL), após o início da fase de perguntas. Gaspar começou a rodada de questionamentos afirmando estar "na presença do autor do maior roubo aos aposentados", se referindo a Antunes.

Momentos de tensão

A confusão durou cerca de um minuto e meio, onde Cleber Lopes afirmou que tinha direito, por lei, de falar, o deputado Trovão levantou de sua posição até a frente da sessão, e o vice-presidente Duarte Jr chegou a pedir auxílio da polícia lesgislativa.

Anteriorrmente, Antunes havia dito que, orientado pelos advogados, não responderia à perguntas do relator, pois "Gaspar já me julgou e me condenou culpado, e não exerceu a imparcialidade devida para apuração".