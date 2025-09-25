Abbas diz que Hamas não representa interesses do povo da Palestina e faz críticas a Israel

O presidente da Autoridade Palestina, Mahmud Abbas, discursa durante o debate geral da Assembleia Geral das Nações Unidas na sede da ONU em Nova York, em 25 de setembro de 2025. (Foto de TIMOTHY A. CLARY / AFP) ( AFP)

O presidente da Autoridade Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, afirmou nesta quinta-feira, 25, em discurso por vídeo na Assembleia Geral da ONU que o Hamas "não representa interesses e ideias do povo palestino" e não terá espaço no governo palestino. Abbas, que foi impedido de viajar a Nova York após veto dos Estados Unidos, disse que o grupo terá de "entregar suas armas e equipamentos militares ao governo da Palestina". Ele também condenou a ação do Hamas contra civis israelenses em outubro de 2023.

Ao mesmo tempo, Abbas responsabilizou Israel pela crise humanitária em Gaza, afirmando que os palestinos enfrentam "genocídio e fome por conta da ocupação ilegal" e que o país vizinho "provoca fome e falta de acesso a recursos humanitários na Faixa de Gaza". Para o líder palestino, Israel "comete crimes contra a humanidade diariamente" e ataca civis desarmados e vilas residenciais.

O presidente rejeitou a ideia de uma "grande Israel" defendida pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que incluiria a ocupação permanente de Gaza e da Cisjordânia. Disse ainda que a Palestina seguirá "a luta pacífica" em busca do reconhecimento pleno como Estado soberano e do fim dos ataques israelenses.