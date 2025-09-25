Dois alunos são mortos a tiros em escola no Ceará e três ficam feridos (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Dois alunos foram mortos a tiros e três ficaram feridos em uma escola pública em Sobral, no interior do Ceará. O caso aconteceu na manhã desta quinta-feira (25), na Escola Estadual Luiz Felipe.

Segundo informações do G1, testemunhas relataram que os tiros foram disparados do lado de fora da instituição de ensino, no intervalo das aulas, quando muitos estudantes estavam no pátio.

Os corpos dos dois estudantes mortos no ataque ainda estão no pátio da escola, segundo reportagem local. Nos arredores da instituição, estão vários policiais, além de parentes e amigos das vítimas.

Os alunos que ficaram feridos foram atendidos por ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas ainda não há informações sobre os estados de saúde.

A motivação do crime ainda não foi esclarecida.