Senai Paulista abre 2 mil vagas para cursos gratuitos à distância
As inscrições para os cursos gratuitos de aperfeiçoamento profissional podem ser feitas até o dia 23 de outubro
Publicado: 25/09/2025 às 11:31
Senai oferece oportunidade para cursos de aperfeiçoamento profissional (DIVULGAÇÃO/SENAI-PE)
O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de Pernambuco (Senai/PE) abriu inscrições para cursos gratuitos de aperfeiçoamento profissional na unidade de Paulista.
São oferecidas duas mil vagas em diferentes áreas, todas no formato de Educação a Distância (EaD). As inscrições podem ser feitas até o dia 23 de outubro, exclusivamente pela internet, no site do Senai.
Os cursos têm início entre os dias 13 e 23 de outubro e contemplam temas como:
Transformação digital;
Sustentabilidade nos processos industriais
Indústria 4.0;
Logística;
Softskills em tecnologia da informação e comunicação;
Habilidades socioemocionais;
Planejamento e controle da manutenção;
Tecnologia da informação e empreendedorismo;
Uso de inteligência artificial na elaboração de currículos.
Essas capacitações são voltadas para profissionais que desejam ampliar seus conhecimentos e têm duração de até seis semanas.
A seleção será realizada por ordem de inscrição, desde que o candidato atenda aos requisitos estabelecidos em edital, como idade mínima de 16 anos, autodeclaração de baixa renda e acesso a computador com as especificações necessárias para acompanhar as aulas à distância.
O resultado será divulgado no site do SENAI-PE entre os dias 10 e 22 de outubro, com possibilidade de remanejamento em caso de vagas não preenchidas.
As aulas serão realizadas no Ambiente Virtual de Aprendizagem do Senai, sem necessidade de comparecimento presencial, e a certificação dependerá do cumprimento da carga horária mínima e aproveitamento igual ou superior a 70%.