Senai Paulista abre 2 mil vagas para cursos gratuitos à distância

As inscrições para os cursos gratuitos de aperfeiçoamento profissional podem ser feitas até o dia 23 de outubro

Senai oferece oportunidade para cursos de aperfeiçoamento profissional (DIVULGAÇÃO/SENAI-PE)

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de Pernambuco (Senai/PE) abriu inscrições para cursos gratuitos de aperfeiçoamento profissional na unidade de Paulista.

São oferecidas duas mil vagas em diferentes áreas, todas no formato de Educação a Distância (EaD). As inscrições podem ser feitas até o dia 23 de outubro, exclusivamente pela internet, no site do Senai.

Os cursos têm início entre os dias 13 e 23 de outubro e contemplam temas como:

Transformação digital;

Sustentabilidade nos processos industriais

Indústria 4.0;

Logística;

Softskills em tecnologia da informação e comunicação;

Habilidades socioemocionais;

Planejamento e controle da manutenção;

Tecnologia da informação e empreendedorismo;

Uso de inteligência artificial na elaboração de currículos.

Essas capacitações são voltadas para profissionais que desejam ampliar seus conhecimentos e têm duração de até seis semanas.

A seleção será realizada por ordem de inscrição, desde que o candidato atenda aos requisitos estabelecidos em edital, como idade mínima de 16 anos, autodeclaração de baixa renda e acesso a computador com as especificações necessárias para acompanhar as aulas à distância.

O resultado será divulgado no site do SENAI-PE entre os dias 10 e 22 de outubro, com possibilidade de remanejamento em caso de vagas não preenchidas.

As aulas serão realizadas no Ambiente Virtual de Aprendizagem do Senai, sem necessidade de comparecimento presencial, e a certificação dependerá do cumprimento da carga horária mínima e aproveitamento igual ou superior a 70%.