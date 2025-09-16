"Enquanto a gente perde tempo, outros estados crescem", diz Raquel Lyra sobre atraso em tramitação de empréstimo de R$ 1,5 bilhão

Ato de sanção do empréstimo de R$ 1,5 bilhão do governo de Pernambuco foi assinado nesta terça-feira (16) pela governadora; recurso deve destravar obras no estado

Ato de sanção do empréstimo de R$ 1,5 bilhão do governo de Pernambuco foi assinado nesta terça-feira (16) pela governadora; recurso deve destravar obras no estado (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

Após seis meses em tramitação para, finalmente, ser aprovado em votação na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), o projeto para contratação do empréstimo de R$ 1,5 bilhão foi sancionado nesta terça-feira (16) pela governadora do estado, Raquel Lyra. A agenda foi marcada pelo tom político e contou com a presença de deputados estaduais.

O recurso de instituições financeiras nacionais será destinado a obras de infraestrutura no estado, ampliação de abastecimento de água, reforma de hospitais e equipagem de unidades de saúde, educação e segurança pública.

Durante a assinatura do ato, a governadora agradeceu a participação dos deputados, porém reforçou que o atraso de 174 dias para a votação na Alepe atrasou o desenvolvimento do estado e afetou principalmente a população pernambucana. “Esse dinheiro é para o povo pernambucano, para obras e para as estradas de um estado que ficou para trás. Quando a gente olha para os nossos vizinhos, enxerga que os investimentos aconteceram na Paraíba, em Alagoas, na Bahia, no Ceará, e Pernambuco foi ficando para trás”, destaca a governadora.

Ainda de acordo com ela, a retomada da capacidade de investimentos no estado está sendo possível por meio da união de esforços. “A gente precisa remar num caminho só. Não me importo com a cor da bandeira partidária, porque eu trabalho para todos. É importante que quem tem o mandato do povo de Pernambuco compreenda que essa demora só faz mal ao nosso povo", disse.

A deputada estadual líder do governo na Assembleia Legislativa, Socorro Pimentel (União Brasil) destacou que o diálogo com o presidente da Alepe, Álvaro Porto (PSDB), deve ser reforçado para que as obras sejam iniciadas o quanto antes. “Os pernambucanos não podem esperar que obras tão importantes saiam do papel para melhorar de fato a vida da nossa população”, afirmou.

A parlamentar reforçou ainda que cerca da metade do empréstimo de R$ 1,5 bilhão irá para a primeira etapa do Arco Metropolitano e outra parte para duplicação da BR-232, inicialmente no trecho de Belo Jardim a São Caetano, depois, chegando até a Serra Talhada.

A deputada estadual Débora Almeida (PSDB), relatora do projeto de empréstimo de R$ 1,7 bilhão, que está atualmente em tramitação na Alepe e também será destinado à obras de investimento no estado, destacou que a cobrança para agilizar a votação desse empréstimo será reforçada pelos deputados da base da governadora.

“Vamos cobrar do presidente, deputado Álvaro Porto, para que ele possa pautar o empréstimo no plenário o quanto antes. O projeto já está pronto e já passou pelas comissões. Isso é muito importante para que a governadora possa correr junto às instituições financeiras”, disse a parlamentar. Esse recurso está há cerca de 90 dias tramitando na Assembleia Legislativa.