Raquel Lyra agradece aos deputados, mas diz que vai correr atrás do prejuízo devido à demora da aprovação do empréstimo

(Blog Dantas Barreto)

Após seis meses, finalmente a governadora Raquel Lyra (PSD) sancionou, nesta terça-feira (16), o empréstimo de R$ 1,5 bilhão que foi aprovado pela Assembleia Legislativa, na semana passada, após muito embate com a oposição. Ela reuniu 21 deputados aliados no Palácio do Campo das Princesas para agradecer o empenho deles. Mas Raquel admitiu que terá de “correr atrás do prejuízo”.

“Se eu já tivesse com esse empréstimo há seis meses, estava com possibilidade de contratar mais obras porque eu firmei um compromisso com o povo de Pernambuco. Eu não prometo aquilo que eu não tenho em caixa para fazer. Eu não vou assinar uma ordem de serviço de uma obra que eu não tenho dinheiro para executar. Se o dinheiro não estiver em caixa, se eu não tiver a garantia que concluo a obra, não faço. Então, quando travam as operações de crédito, não vou fazer como o governo passado, que prometeu um monte de coisa e não entregou. Agora eu vou correr atrás do prejuízo”, relatou Raquel Lyra, durante entrevista à Rádio Jornal.

Questionada se essa semana de seis meses teve a ver com a disputa eleitoral de 2026, a governadora admitiu que essa possibilidade. “Eu suponho que sim. Se não for, qual é a lógica atrapalhar assim? Quem pensa em eleição todo dia é quem está fora do governo. Qualquer que seja aquele que tem mandato por Pernambuco tem que ajudar o nosso Estado”, enfatizou.

Na sua opinião, “oposição verdadeira vota no projeto e fiscaliza a execução”. “Mas não dá para querer atrapalhar o crescimento do nosso Estado buscando uma política menor”, acrescentou.

Sobre a relação com a Assembleia Legislativa, onde tem maioria dos deputados ao seu lado, mas tem a oposição controlando a Mesa Diretora e as principais comissões, Raquel lembrou que sempre teve projetos aprovados. “Só teve um voto contra o empréstimo, mais de 40 deputados votaram a favor. A grande parte dos nossos projetos são aprovados com a imensa maioria, se não disser por unanimidade, são votados dessa forma. Os projetos interessam à população e a grande parte dos deputados está a favor destes projetos. Os mesmos que talvez têm embaraçado em algum momento, inclusive é em razão da demora da tramitação, votaram a favor”, afirmou a governadora.