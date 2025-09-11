Braga Netto é condenado a 26 anos de reclusão por tentativa de golpe

Decisão no STF determinou que Braga Netto deve cumprir pena em regime inicial fechado

General Braga Netto é é um dos réus da trama golpista para reverter o resultado das eleições de 2022 (Foto: Isac Nóbrega/PR)

O general Walter Braga Netto foi condenado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) a 26 anos de reclusão. O regime inicial de cumprimento da pena será fechado.

A pena de 26 anos, sugerida por Moraes, foi seguida por Flávio Dino, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin. Dino chegou a considerar uma pena maior, mas decidiu seguir o relator.

A condenação foi individualizada da seguinte forma: