° / °
Política
TRAMA GOLPISTA

Braga Netto é condenado a 26 anos de reclusão por tentativa de golpe

Decisão no STF determinou que Braga Netto deve cumprir pena em regime inicial fechado

Jorge Cosme e Mareu Araújo

Publicado: 11/09/2025 às 19:56

Seguir no Google News Seguir

General Braga Netto é é um dos réus da trama golpista para reverter o resultado das eleições de 2022/Foto: Isac Nóbrega/PR

General Braga Netto é é um dos réus da trama golpista para reverter o resultado das eleições de 2022 (Foto: Isac Nóbrega/PR)

O general Walter Braga Netto foi condenado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) a 26 anos de reclusão. O regime inicial de cumprimento da pena será fechado.

A pena de 26 anos, sugerida por Moraes, foi seguida por Flávio Dino, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin. Dino chegou a considerar uma pena maior, mas decidiu seguir o relator.

Veja também:

A condenação foi individualizada da seguinte forma:

  • Organização criminosa armada: 6 anos de reclusão;
  • Abolição violenta do Estado Democrático de Direito: 7 anos de reclusão;
  • Golpe de estado: 8 anos e 6 meses de reclusão;
  • Dano qualificado: 2 anos e 6 meses de reclusão, mais 50 dias-multa com valor de cada fixado em1 salário mínimo;
  • Deterioração de bem tombado: 2 anos e 6 meses, mais 50 dias-multa com valor de cada fixado em1 salário mínimo.
Braga Netto , golpe de estado , stf
Mais de Política

Últimas
WhatsApp DP

Mais Lidas
WhatsApp DP

Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP