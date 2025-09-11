Mauro Cid é condenado a 2 anos de reclusão em regime aberto

Ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid recebeu pena mais branda na trama golpista por causa de delação premiada

De acordo com especialistas ouvidos pela reportagem, o depoimento de Mauro Cid pode servir como prova para a acusação na ação penal que investiga a tentativa de golpe de Estado (Ton Molina/STF)

O tenente-coronel Mauro Cesar Barbosa Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL), foi condenado a uma pena 2 anos de reclusão, em regime aberto, pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF). A pena do militar foi a menor entre os réus, pois os ministros levaram em consideração os benefícios pelo acordo de delação premiada.

Mauro Cid foi o primeiro a ter a pena definida, devido à escolha do ministro Alexandre de Moraes, relator do processo, de iniciar a individualização das penas pelo critério da ordem decrescente de culpabilidade.

“Nesse momento a Justiça Brasileira reafirma seu compromisso com a independência e a imparcialidade do poder judiciário, independentemente de ameaças, sanções, tentativas de obstrução”, declarou Moraes antes de iniciar a discussão das penas.

A pena de dois anos de reclusão, sugerida por Moraes, foi seguida de forma unânime pela Primeira Turma do STF.

Bolsonaro

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu aplicar pena de 27 anos e 3 meses, em regime inicial fechado, ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que foi condenado, nesta quinta-feira (11), por tentativa de golpe de Estado. Ele pode recorrer da decisão.