Placar do julgamento de Bolsonaro: veja os votos dos ministros da Primeira Turma do STF

Com dois votos já proferidos pela responsabilização dos réus, basta mais um para formar maioria na Primeira Turma do STF

Edifício-sede do Supremo Tribunal Federal (STF) (Fellipe Sampaio /STF)

O Supremo Tribunal Federal (STF) retomou nesta quarta-feira (10) o julgamento da chamada trama golpista, que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete aliados acusados de tentativa de golpe de Estado. O caso está sendo analisado pela Primeira Turma da Corte, composta por cinco ministros.

Até o fim da tarde dessa terça-feira (9), apenas dois votos haviam sido registrados: o do relator Alexandre de Moraes e o do ministro Flávio Dino. Ambos defenderam a condenação de todos os réus.

Dino, no entanto, fez uma distinção em relação a três acusados — o deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ), ex-diretor da Abin, o general Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), e o general Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa. Para ele, a participação desses três teria sido menor, o que justificaria penas mais brandas em relação aos demais.

O julgamento foi retomado nesta quarta-feira (10) com o voto do ministro Luiz Fux. Na sequência, votarão Cármen Lúcia e Cristiano Zanin.

Como o colegiado é formado por cinco integrantes, a maioria é alcançada com três votos. Isso significa que, caso qualquer um dos três ministros restantes acompanhe Moraes e Dino, já estará formada a maioria favorável à punição dos acusados.

A definição das penas — que podem chegar a até 30 anos de prisão em regime fechado — só ocorrerá após o encerramento da votação sobre a culpa ou absolvição dos réus.