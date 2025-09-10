Voto do ministro no julgamento de Bolsonaro levou seu nome à lista de assuntos mais buscados do Google

Ministro Luiz Fux é o terceiro voto no julgamento da trama golpista no STF (Foto: Rosinei Coutinho/STF)

O voto do ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento da trama golpista, nesta quarta-feira (10), levou seu nome à lista de assuntos mais procurados no Google. Entre as pesquisas, destaca-se a pergunta: “quem indicou Fux ao STF?”



A nomeação de Fux ocorreu em 2011, por indicação da então presidente Dilma Rousseff. Ele assumiu a cadeira deixada pelo ministro Eros Grau.



Fux foi presidente do Supremo Tribunal Federal (2020–2022), do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).



O ministro se graduou em direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ (1976). Em 1982, mediante aprovação em primeiro lugar, ingressou na carreira da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro.

Em 2001, foi nomeado Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



Julgamento de Bolsonaro



O ministro foi o terceiro a votar no julgamento da trama golpista e defendeu que não há evidência de que os oito réus sejam lideranças intelectuais dos atos de 8 de janeiro de 2023, e que eles não teriam o dever de impedir os danos ao patrimônio público.