Defesa do general Heleno contesta Moraes: "Não existe imparcialidade"

Julgamentos da Ação Penal 2668 - Núcleo 1 - 03/09/2025. Defesa do general Augusto Heleno (Fotos: Gustavo Moreno/STF)

O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de sete ex-assessores do governo dele foi retomado nesta quarta (3), no Supremo Tribunal federal (STF), em Brasília.



A sessão teve início com a defesa do general Augusto Heleno, ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI).



O advogado do general Augusto Heleno, Matheus Milanez, usou uma estratégia de que não teve acesso pleno ao material da Procuradoria Geral da República (PGR)< que trata da denúncia da trama do golpe de estado.



Ele apontou “falhas” na ação do ministro do STF Alexandre de Moraes.. “O juiz não pode tornar-se protagonista do processo”, alegou. Ainda segundo o defensor, “não existe imparcialidade”.



A sessão seguira ainda nesta quarta (3), com a apresentação da defesa do ex-presidente Bolsonaro.