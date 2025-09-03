UPE abre quase 10 mil vagas para pré-vestibular gratuito

Os alunos da rede pública têm até o próximo dia 10 para realizar as inscrições em site do PREVUPE

Curso preparatório da UPE oferece vagas para diversos polos (DIVULGAÇÃO/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO)

A Universidade de Pernambuco (UPE) abriu as inscrições para o Pré-Vestibular da instituição, o PREVUPE 2025. O programa, que oferece preparação gratuita para estudantes da rede pública, traz uma novidade este ano. Além dos alunos do 3º ano do Ensino Médio, também poderão se inscrever estudantes da Modalidade Sistema Seriado de Avaliação (SSA 1 e SSA 2).

As inscrições são gratuitas e estão abertas até o dia 10 de setembro exclusivamente pelo site.

Ao todo, estão sendo oferecidas 9.540 vagas em diversos polos distribuídos pelo Estado. Dessas, 9.180 são destinadas aos estudantes que irão disputar o SSA 3, e 360 para os alunos do 1º e 2º ano, garantindo a ampliação do acesso e o fortalecimento da política educacional voltada para a democratização do Ensino Superior em Pernambuco.



As aulas terão início no dia 13 de setembro, acontecendo aos sábados e domingos, nos turnos da manhã (das 7h30 às 12h30) e da tarde (das 13h30 às 17h30), com encerramento previsto para 29 de novembro.

O PREVUPE é uma atividade de extensão universitária regulamentada pela Resolução CEPE n.º 039/2025 e pretende ampliar e potencializar os conhecimentos dos estudantes da rede pública de Pernambuco, preparando-os para os processos seletivos de ingresso em instituições públicas e privadas de Ensino Superior.

O edital completo pode ser acessado no site da PREVUPE.

