Toldo do Centro do CadÚnico desabada, em Santo Amaro, área central do Recife

Toldo do Centro do CadÚnico desabou com as fortes chuvas desta quarta (RICARDO NOVELINO/DP)

Os beneficiários de programas sociais tomaram um susto, na manhã desta quarta (3), no Centro do Recife.

O vento forte derrubou o toldo no pátio da Central do CadÚnico, em Santo Amaro. Segundo informações preliminares de pessoas que estavam no local, não houve feridos.

Imagens registradas pela equipe do Diario mostram como ficou a estrutura na central de cadastramento de pessoas que recebem verbas de assistência social.



Uma das hastes de metal ficou envergada e a outra foi deslocada pelo vento, fazendo parte da cobertura cair. Os beneficiários que estavam aguardando a sua vez para o atendimento correram e conseguiram escapar.

Susto

Não houve feridos, mas o susto foi grande. Segundo José Cardoso, de 57 anos, comentou que no momento do desabamento havia cerca de 250 pessoas no local, quando começou a chover. “De repente, veio um vento muito forte e o teto desabou”, contou o beneficiário.

Segundo ele, o toldo estava apenas apoiado sobre as hastes em cada extremidade. “Não havia uma amarração, com corda ou cabo de aço”, relatou, apontando que o acidente poderia ter atingido muitas pessoas, caso o toldo desabasse por completo.

“Eu poderia ter morrido, estava no centro da área de atendimento”, apontou. Quem também escapou de algo pior foi João Paulo de Amorim, de 58 anos. Ele contou que estava aguardando a sua vez para atualizar o seu cadastro quando deu a ventania.

“Saiu todo correndo, foi a maior agonia. Eles deviam trocar essa tenda, faz muito tempo que está aí. Precisa botar uma aguente esses ventos de setembro”, explicou.



CadÚnico

O Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal funciona como um banco de dados sobre famílias de baixa renda.

O CadÚnico serve para reunir informações como: renda, características de domicílio, emprego, escolaridade, deficiência, entre outras.

A partir desses dados é possível enxergar as condições de vida dos cidadãos brasileiros mais vulneráveis e planejar as políticas públicas de assistência.

