Julgamento de Bolsonaro ao vivo: assista transmissão 

O julgamento de Bolsonaro e seus sete aliados começa nesta terça-feira (2)

Diario de Pernambuco

Publicado: 02/09/2025 às 08:10

Julgamento de Bolsonaro ao vivo: veja transmissão  /Foto: Fellipe Sampaio/STF

O Supremo Tribunal Federal (STF) começa, nesta terça-feira (2), o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro eseus sete aliados, réus do núcleo 1 da trama golpista. Veja a transmissão do julgamento de Bolsonaro ao vivo. A primeira sessão está prevista para começar às 9h00 (horário de Brasília).

Que horas é o julgamento de Bolsonaro? Veja datas e os horários das sessões no STF

  • 2 de setembro – 9h e 14h;
  • 3 de setembro – 9h;
  • 9 de setembro – 9h e 14h;
  • 10 de setembro –9h;
  • 12 de setembro – 9h e 14h.

Assista ao julgamento de Bolsonaro ao vivo

Quem são os réus?

  • Jair Bolsonaro – ex-presidente da República;
  • Alexandre Ramagem - ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin);
  • Almir Garnier- ex-comandante da Marinha;
  • Anderson Torres - ex-ministro da Justiça e ex-secretário de segurança do Distrito Federal;
  • Augusto Heleno - ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI);
  • Paulo Sérgio Nogueira - ex-ministro da Defesa;
  • Walter Braga Netto - ex-ministro de Bolsonaro e candidato à vice na chapa de 2022;
  • Mauro Cid – ex-ajudante de ordens de Bolsonaro;

*Com informações da Agência Brasil 

