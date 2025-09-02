Julgamento de Bolsonaro ao vivo: assista transmissão 

O julgamento de Bolsonaro e seus sete aliados começa nesta terça-feira (2)

Julgamento de Bolsonaro ao vivo: veja transmissão (Foto: Fellipe Sampaio/STF)

O Supremo Tribunal Federal (STF) começa, nesta terça-feira (2), o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro eseus sete aliados, réus do núcleo 1 da trama golpista. Veja a transmissão do julgamento de Bolsonaro ao vivo. A primeira sessão está prevista para começar às 9h00 (horário de Brasília).

Que horas é o julgamento de Bolsonaro? Veja datas e os horários das sessões no STF

2 de setembro – 9h e 14h;

3 de setembro – 9h;

9 de setembro – 9h e 14h;

10 de setembro –9h;

12 de setembro – 9h e 14h.

Assista ao julgamento de Bolsonaro ao vivo

Quem são os réus?

Jair Bolsonaro – ex-presidente da República;

– ex-presidente da República; Alexandre Ramagem - ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin);

Almir Garnier- ex-comandante da Marinha;

Anderson Torres - ex-ministro da Justiça e ex-secretário de segurança do Distrito Federal;

Augusto Heleno - ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI);

Paulo Sérgio Nogueira - ex-ministro da Defesa;

Walter Braga Netto - ex-ministro de Bolsonaro e candidato à vice na chapa de 2022;

Mauro Cid – ex-ajudante de ordens de Bolsonaro;

*Com informações da Agência Brasil