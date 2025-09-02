Julgamento de Bolsonaro ao vivo: assista transmissão
O julgamento de Bolsonaro e seus sete aliados começa nesta terça-feira (2)
Publicado: 02/09/2025 às 08:10
Julgamento de Bolsonaro ao vivo: veja transmissão (Foto: Fellipe Sampaio/STF)
O Supremo Tribunal Federal (STF) começa, nesta terça-feira (2), o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro eseus sete aliados, réus do núcleo 1 da trama golpista. Veja a transmissão do julgamento de Bolsonaro ao vivo. A primeira sessão está prevista para começar às 9h00 (horário de Brasília).
Que horas é o julgamento de Bolsonaro? Veja datas e os horários das sessões no STF
- 2 de setembro – 9h e 14h;
- 3 de setembro – 9h;
- 9 de setembro – 9h e 14h;
- 10 de setembro –9h;
- 12 de setembro – 9h e 14h.
Assista ao julgamento de Bolsonaro ao vivo
Quem são os réus?
- Jair Bolsonaro – ex-presidente da República;
- Alexandre Ramagem - ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin);
- Almir Garnier- ex-comandante da Marinha;
- Anderson Torres - ex-ministro da Justiça e ex-secretário de segurança do Distrito Federal;
- Augusto Heleno - ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI);
- Paulo Sérgio Nogueira - ex-ministro da Defesa;
- Walter Braga Netto - ex-ministro de Bolsonaro e candidato à vice na chapa de 2022;
- Mauro Cid – ex-ajudante de ordens de Bolsonaro;
*Com informações da Agência Brasil