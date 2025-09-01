Raquel e Kassab discursam contra a oposição em inauguração de sede do PSD

Sem citar nomes, a governadora Raquel Lyra voltou a afirmar que "tem gente que se acha dono de poder e outros que se acham donos de cadeiras"

Governadora de Pernambuco e presidente do PSD Pernambuco, Raquel Lyra (Foto: Crysli Viana/ DP FOTO)

Mesmo repetindo o mote de “as eleições de 2026 serão discutidas em 2026”, o embate contra a oposição feita pelo PSB e o crescimento da base do governo para além de um único partido deu o tom dos discursos da governadora Raquel Lyra (PSD), do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, e seus aliados na inauguração da nova sede da legenda em Pernambuco, na noite desta segunda-feira (1º).

“Essa casa de encontro e de convergência é um lugar para reverberar a força política que o nosso partido e o nosso conjunto político tem para Pernambuco. Tem gente que se acha dono de poder. Tem outros que se acham donos de cadeiras. O povo de Pernambuco sempre foi muito altivo e soube fazer as suas escolhas”, discursou Raquel.

“Pernambuco sempre escolheu um lado, o lado da democracia, do combate à desigualdade social e da inclusão social, o lado do povo. Quando o nosso estado cresce, o nosso povo cresce junto. Não dá para ver crescimento na televisão se ele não repercute na vida de fato das pessoas que vivem no nosso estado”, acrescentou a governadora.

Kassab: “Quem trabalha contra o povo quebra a cara”

Durante o discurso, o presidente do PSD Nacional, Gilberto Kassab, sem citar nominalmente a oposição, falou do impasse do empréstimo solicitado por Raquel na Alepe e afirmou que “parlamentar no meio do judiciário, no meio do tribunal de contas, quando trabalha contra o interesse público, quebra a cara”.

“Raquel Lyra, com toda sua juventude, inteligência e preparo, não apenas merece ficar à frente de Pernambuco. Pernambuco precisa que ela continue. E eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu já tenho um pouco de experiência na vida pública e eu sempre respeitei aqueles que foram adversários. Porque na democracia, a oposição é fundamental. É ela que nos fiscaliza, aponta os nossos erros, propõe e denuncia. Mas um parlamentar no meio do judiciário, no meio do tribunal de contas, quando trabalha contra o interesse público, quebra a cara”, disse.

“Ainda mais no dia de hoje, no mundo das redes sociais. Quem aqui em Pernambuco não sabe que há alguns meses o governo de Pernambuco deixa de contar com mais de R$ 3 bilhões para investir em saneamento, para investir em infraestrutura, para investir em obras”, completou Kassab.

Mendonça: PSB joga fora das quatro linhas

O deputado federal Mendonça Filho (UB) disse que o PSB faz “um jogo bruto, um jogo fora das quatro linhas, como se diz, no jargão do futebol”, e que o governo de Raquel vai jogar “um jogo sério, responsável, comprometido com o povo”.

“Eu nunca hesitei em dar apoio a ela (Raquel), ao seu governo, a sua gestão. Ela vai ser reconhecida, não tenho dúvida. O trabalho dela é um trabalho qualificado, um trabalho que respeita o dinheiro da população. Por que é que eles (a oposição) estão acionando a justiça? Por que é que eles estão indo para os tribunais de contas do Estado, sempre para jogar obstáculos para o governo Raquel? É porque eles percebem que a força desse governo se consolida a cada instante”, afirmou.

Priscila: “Eles são movidos pelo ódio”

A vice-governadora também falou da oposição “deles”, que tentam “atrapalhar” o governo de Raquel e que são “movidos pelo ódio”. Priscila Krause ainda disse que o “julgamento da história” está reservado para eles.

"Pernambuco foi vítima de muita mentira nos últimos anos. E agora quem mentiu muito para esse povo não quer deixar com que você trabalhe, que nós trabalhemos. Porque fazer aquilo que eles tiveram a possibilidade de fazer e não fizeram incomoda a eles. Porque muitas vezes, no exercício dos meus mandatos como vereadora do Recife e deputada estadual, eu começava a fiscalizar e que me deparava com corrupção dentro da prefeitura e do governo do estado. E esse tempo acabou em Pernambuco. Estamos incomodando muita gente que durante muito tempo se aproveitou do povo e dos impostos que o povo de Pernambuco paga”, afirmou a vice-governadora.