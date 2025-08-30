Ex-governador, pai de Raquel Lyra elogia João Campos: "Bom trabalho no Recife"

João Lyra Neto disse que prefeito do Recife tem boa imagem e foi reeleito com mais de 70% dos votos

O ex-governador João Lyra Neto. (Nando Chiappetta/DP/D.A Press)

O ex-governador de Pernambuco João Lyra Neto, pai da governadora Raquel Lyra (PSD), elogiou o prefeito do Recife, João Campos (PSB), na última sexta-feira (29). Raquel e João Campos são prováveis adversários na disputa do governo estadual de 2026.

Durante entrevista ao programa Mesa Redonda, da Rádio Cultura de Caruaru, João Lyra disse que João Campos faz um bom trabalho na capital.

"Eu acho que João Campos é muito jovem ainda, está certo? Ele está fazendo um bom trabalho em Recife, sem dúvida. Tem uma boa imagem", disse.

O ex-gestor sugeriu que João Campos não participasse da disputa ao governo. "Foi reeleito com mais de 70% do eleitorado. Então, ele tem condições de esperar para ser candidato depois".

João Lyra Neto também defendeu que está havendo uma "antecipação muito grande da eleição" e alegou ter dúvidas se João Campos vai ser candidato dependendo dos níveis de aprovação do governo de sua filha.

"Eu não estou dizendo que ele não deve ser candidato. Eu acho que as circunstâncias políticas poderão decidir que ele não deverá ser candidato", declarou.

"Ele só será governador, candidato a governador e eleito se o governo de Raquel não tiver com a aprovação boa", complementou.

Segundo ele, entretanto, Raquel Lyra deverá chegar muito forte para disputar a reeleição pelo governo que faz e obras que entrega. "Tenho certeza que Raquel vai chegar com níveis de aprovação muito alto e isso na reeleição é fundamental e decisivo".