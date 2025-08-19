Quem é Diogo Moraes, deputado que vai presidir a CPI contra Raquel na Alepe

Filiado ao PSDB na última segunda (18), Diogo Moraes construiu toda sua carreira política no PSB; ele foi líder da oposição contra a governadora Raquel Lyra

Ex-líder da oposição, Diogo Moraes será o presidente da CPI contra Raquel Lyra na Alepe (Melissa Fernandes/DP Foto)

Eleito presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga a licitação bilionária de publicidade do governo do Estado, o deputado estadual Diogo Moraes (PSDB) é um dos mais incisivos opositores da governadora Raquel Lyra (PSD) na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe).

Na legislatura atual, ele foi o segundo líder da oposição e deixou a função após a manobra que o fez deixar o PSB, na última segunda-feira (18). Além dele, os deputados Waldemar Borges (MDB) e Júnior Matuto (PRD) também trocaram de partido para fortalecer o bloco contra Raquel na CPI.

Moraes assumiu a liderança da bancada de oposição em outubro de 2024, após a saída de Dani Portela (PSOL), que optou por focar em sua candidatura a prefeita do Recife. Desde então, ele subiu o tom e passou a encabeçar as críticas e acusações contra a governadora na Casa.

Em entrevista ao Diario, em junho deste ano, Moraes chegou a apontar a governadora como responsável pela por uma “relação conflitante” entre o Executivo e o Legislativo.

“Falta um diálogo bem feito. À medida que ela perdeu todas as comissões mais criteriosas, todos os projetos do Governo, sem exceção, usaram o regime de urgência como subterfúgio”, afirmou. “A falta de diálogo e o não pagamento das emendas continuam, e a relação tende a ficar mais conflituosa pelo próprio comportamento do Governo.”

Carreira política

Agora tucano, Diogo construiu toda sua carreira política no PSB. Filho do ex-deputado estadual Oséas Moraes, ele se juntou aos socialistas em 2005, e venceu quatro eleições pela sigla. A primeira foi para vereador de Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste, em 2008, quando também foi presidente da Câmara Municipal.

Eleito deputado estadual em 2010, Moraes deixou a Câmara de Santa Cruz em apenas dois anos. Ele renovou o mandato na Alepe em 2014 e 2018, mas não conseguiu se reeleger em 2022, prejudicado por uma recontagem de votos após o Tribunal Superior Eleitoral considerar Lula Cabral (Solidariedade) elegível.

Diogo Moraes retornou à Alepe em 2023. Ele estava na suplência de Rodrigo Novaes (PSB), que deixou o mandato para se tornar conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE).

A eleição de Novaes no TCE teria sido influenciada diretamente pelo novo correligionário de Diogo, Álvaro Porto, presidente da Alepe e dirigente estadual do PSDB.

