Veja deputados que integram CPI da Publicidade; Alepe escolhe presidente,vice e relator

A audiência pública acontece nesta quarta-feira (6), às 14h30, no auditório Sérgio Guerra, na sede da Alepe (Foto: Divulgação / Alepe)

A Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) instala, nesta terça (19), a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que vai apurar supostas irregularidades em contratos de publicidade do governo de Raquel Lyra (PSD).

Na sessão desta terça serão eleitos o presidente, vice-presidente e relator.

O edital de convocação foi publicado na edição do Diário Oficial do Legislativo desta terça.

A CPI foi criada a partir de denúncias da oposição na Alepe, que aponta indício de irregularidade na contratação milionária para gastos com propaganda governamental.

O edital de convocação estabelece que serão integrantes titulares da CPI os seguintes deputados estaduais:



ANTONIO COELHO (UNIÃO),

ANTONIO MORAES (PP),

DANI PORTELA (PSOL),

DIOGO MORAES (PSDB),

JOÃO PAULO (PT),

NINO DE ENOQUE (PL),

RODRIGO FARIAS (PSB),

WALDEMAR BORGES (MDB)

WANDERSON FLORÊNCIO (SOLIDARIEDADE)



Os integrantes suplentes são os seguintes deputados:



CAYO ALBINO (PSB),

EDSON VIEIRA (UNIÃO),

IZAIAS REGIS (PSDB),

JOAQUIM LIRA (PV),

LUCIANO DUQUE (SOLIDARIEDADE),

MÁRIO RICARDO (REPUBLICANOS),

PASTOR CLEITON COLLINS (PP),

RENATO ANTUNES (PL)

SILENO GUEDES (PSB)



