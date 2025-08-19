Manobra da oposição pode ser judicializada pela bancada governista na Alepe

Três deputados do PSB mudaram de partido e, segundo especialista, ida ao Judiciário é possível caso se configure uma alteração para "desestabilização política"

Deputada estadual Socorro Pimentel (UB) (Foto: Roberto Soares/Alepe)

Uma série de movimentações partidárias foram anunciadas, nesta segunda-feira (18), por deputados estaduais da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), que saíram do PSB. O deputado Diogo Moraes se filiou ao PSDB, o parlamentar Waldemar Borges foi para o MDB e Júnior Matuto para o PRD, consequentemente fortalecendo a bancada de oposição ao governo Raquel Lyra (PSD) na Casa e enfraquecendo a base governista, sobretudo na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), que será instalada nesta terça-feira (19) para investigar os contratos de publicidade do governo Raquel Lyra (PSD).

A deputada estadual Socorro Pimentel (UB), líder do governo Raquel Lyra na Alepe, não descartou a judicialização da ação dos parlamentares saídos do PSB, somados a um “conjunto de outras medidas”, como a disputa das comissões da Alepe. “A gente tem que buscar uma alternativa, buscar algo fora desse poder. A gente já viu que aqui dentro, a gente não vai conseguir avançar em nada”, afirmou Socorro. De acordo com a deputada, a ação seria uma “manobra desesperada" da oposição.

Apesar da bancada governista apontar “manobra” para tirar o PSDB, PRD e MDB do bloco governista, em nota, Sileno Guedes, líder do PSB na Alepe, disse que os deputados optaram por siglas que possam ter mais chances de se reeleger nas eleições de 2026. Ele ainda afirmou que “quando a oposição ao Governo Raquel Lyra consegue agregar outros partidos, a posição defendida pelo PSB desde o início do governo se fortalece”.



Segundo a cientista política Priscila Lapa, a movimentação dos parlamentares se tratou de uma manobra “bem feita”, por ser respaldada do ponto de vista da lei da fidelidade partidária, não havendo infração.

“A legislação diz que o deputado pode fazer a troca de legenda desde que haja o consentimento da legenda de origem, então não haveria reivindicação do mandato desses parlamentares. Então foi, de certa forma, uma ‘jogada de mestre' no sentido de fazer isso com um certo amparo legal”, explicou.

Lapa ainda afirmou que existe a possibilidade da judicialização do movimento dos parlamentares, caso o governo e a bancada governista consiga configurar que houve manobra “para que haja uma desestabilização política e não cumprir os preceitos partidários”.



“Pode haver uma briga, uma judicialização sem desfecho, e isso esticaria a corda, já que a possibilidade de um desfecho não é líquida e certa, o que pode gerar uma extensão da crise”, analisou a especialista. Para Priscila, é importante que o governo avalie “quanto vale a pena ir para a judicialização” ou tente fazer o embate “no campo da política”, sem envolver a Justiça.

Para o cientista político Hely Ferreira, o atual impasse entre o legislativo e o executivo de Pernambuco deve “se acirrar ainda mais”, principalmente em ano pré-eleitoral.

“Estamos vivendo um cenário de que o calendário das eleições em Pernambuco, já está nas ruas, ele foi antecipado um ano antes”.

Segundo Hely, é importante que a Alepe tenha o papel de vigilância, mas “jamais querer atrapalhar o andamento do governo do estado”.

