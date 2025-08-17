Morre Marcílio Domingues, ex-vice-prefeito de Olinda
Marcílio Domingues da Silva ocupou o cargo de vice-prefeito entre 1989 e 1992, na gestão de Luiz Freire
Publicado: 17/08/2025 às 17:44
Marcílio Domingues morreu de causas naturais, aos 86 anos (Foto: Reprodução)
Olinda perdeu neste domingo (17) o ex-vice-prefeito Marcílio Domingues da Silva, que esteve no cargo entre 1989 e 1992, durante a gestão de Luiz Freire. Ele morreu de causas naturais. O velório e o sepultamento estão previstos para esta segunda-feira (18), a partir das 14h, no Cemitério Morada da Paz, em Paulista.
Ao longo da vida pública, Marcílio manteve proximidade com o ex-deputado Roberto Freire, foi servidor da Sudene e suplente do ex-senador Marco Maciel.
Reconhecido por sua atuação em movimentos democráticos, foi lembrado por colegas como exemplo de coerência, honestidade e espírito público.