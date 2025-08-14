"Nós somos da paz, mas não mexa com ‘nós’, porque nós temos sangue pernambucano", discursa Lula no estado
Reforçando o posicionamento de seu governo, Lula disse não querer briga com ninguém, mas avisou para não 'mexer' com o Brasil.
Publicado: 14/08/2025 às 16:17
Lula na inauguração de fábrica da Hemobras em Goiana (Rafael Vieira/DP Foto)
Durante agenda em Goiana, Mata Norte de Pernambuco, para inaugurar a fábrica da Hemobrás no estado, nesta quinta-feira (14), o presidente Lula (PT) usou parte do discurso para criticar a postura dos Estados Unidos contra o Brasil, citando o tarifaço e as sanções contra Mozart Sales, criador do Mais Médicos.
"Este país não quer briga. Nós não queremos briga com a Bolívia, com o Uruguai, com o Paraguai, com os Estados Unidos. Não queremos briga com ninguém, nós somos da paz. Mas não mexa com 'nós', porque nós temos sangue pernambucano", discursou.
Em seguida, o presidente disse que os Estados Unidos deveriam saber do histórico revolucionário de Pernambuco.
"Esse país tem que saber que antes do imperador Dom Pedro pensar em fazer a independência, Pernambuco já tinha tentado em 1817. Tem que saber disso. E por isso a gente perdeu toda a parte do Rio São Francisco na Bahia. Nós perdemos porque o rei, para castigar o Brasil, tirou. O estado de Alagoas era de Pernambuco. Para castigar os pernambucanos, eles tiraram. Então nós também já sabemos ser castigados", disse o presidente.
Por fim, Lula 'consolou' Mozart Sales: "Mozart, não fique preocupado com o visto dos Estados Unidos. O mundo é muito grande. O Brasil tem 8 milhões e meio de km². Você tem lugar para andar no Brasil para caramba, cara. Não se importe", disse.