Lula sobe o tom contra Eduardo Bolsonaro: "Tem que pedir a cassação dele"

Na inauguração de uma unidade da Hemobrás, em Goiana, na Mata Norte de Pernambuco, nesta quinta-feira (14), Lula também falou sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro

Lula na inauguração de fábrica da Hemobras em Goiana (Rafael Vieira/DP Foto)

Durante a visita a Pernambuco, nesta quinta (14), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva atacou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o filho dele Eduardo Bolsonaro, deputado federal licenciado (PL).



Na inauguração da fábrica de hemoderivados da Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia (Hemobrás), em Goiana, na Zona da Mata Norte pernambucana, Lula elevou o tom. Disse, entre outras coisas, que “tem que pedir a cassação dele, porque ele está traindo o país. Essa é a verdadeira traição da pátria. Ele foi para lá instigar os americanos contra nós”, referindo-se a Eduardo, que está morando nos Estados Unidos.



Nesse momento do discurso, Lula olhou para os parlamentares pernambucanos que acompanhavam a solenidade.

Bolsonaro



Sobre o ex-presidente Bolsonaro, Lula citou “trama golpista” e o julgamento, que está em andamento. “É importante ficar claro. Não tem nenhuma acusação de nenhum opositor ao ex-presidente. Ele está sendo julgado pelas mazelas que ele fez, pela tentativa de golpe, pela preparação do assassinato ao presidente Lula, Alckmin (vice-presidente da República) e ao Alexandre de Moraes (ministro do STF)”.



Também disse que Jair Bolsonaro está sendo julgado por “tentativa de colocar um carro-bomba no aeroporto para explodir um caminhão com bomba, invadir a Polícia Federal no dia em que foi diplomado”. “Ou seja, ele não pode esquecer, ele está sendo julgado porque os comparsas dele o delataram”.

Tarifaço



A respeito da tarifa de 50% sobre as exportações de produtos brasileiros para os Estados Unidos, imposta pelo presidente Donald Trump, Lula afirmou que não “fala fino” com os americanos. “Eu aprendi com Dona Lindu (mãe de Lula) a ser educado e não fazer diferença social”.



O presidente também tratou do pacote de ações para amenizar os impactos da tarifa sobre as empresas brasileiras. “Temos uma grande decisão de ajudar as empresas brasileiras que exportam. Todas as empresas, pequenas, grandes e médias, nós vamos ajudar. Nós não vamos deixar as nossas empresas morrerem. E também nós não vamos ficar chorando que ele parou de comprar, não. Nós vamos tentar vender para a Índia, para a Rússia e para a Alemanha”.



No discurso, Lula também falou sobre novos mercados abertos para os produtos brasileiros. “Vocês sabem quantos mercados nós abrimos em apenas dois anos? Quatrocentos mercados, o número foi completado ontem. Ontem nós começamos a vender carne e miúdos para as Filipinas, que não compravam nada de nós”, observou.



Ele também mandou um recado para os EUA. “Se os Estados Unidos não quiserem comprar, não tem importância. Eu não vou rastejar. Vou procurar outros países para vender os produtos que eu vendo para eles e vamos seguir em frente”. E também mandou recados para Trump: "Não fique querendo mandar no mundo. Ele não é imperador”.