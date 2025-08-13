Raquel Lyra debate agenda climática em Belém

Pernambuco reforça iniciativas de sustentabilidade e transição energética em fórum nacional, alinhando propostas estaduais para a Conferência do Clima (COP30) no Pará.

Conferência da COP30, em Belém do Pará (Marcos Silva/Governo de Goiás)

A governadora de Pernambuco Raquel Lyra (PSDB) participou nesta quarta-feira (13) da 17ª reunião do Fórum Nacional de Governadores, em Belém (PA), para alinhar propostas com vistas à Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30).

O encontro, que reuniu 22 governadores, foi marcado pelo consenso em torno de uma agenda climática unificada a ser apresentada ao governo federal.

Durante o evento, a gestora apresentou iniciativas como a transição energética e a descarbonização da indústria. Segundo Lyra, é essencial que os líderes estaduais assumam a liderança nos desafios ambientais do país.

"Sabemos que grande parte da solução do mundo está aqui. Precisamos reflorestar as áreas que verdadeiramente são desmatadas, como a Mata Atlântica e a Caatinga, que hoje ainda é tratada como matriz energética para o polo gesseiro", afirmou.

Transição energética

Para exemplificar as ações do governo estadual, Lyra citou a redução do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e a transição do polo gesseiro para o gás e-metanol, como forma de reverter o uso da Caatinga como fonte de energia.

Também participaram do evento o secretário de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Fernando de Noronha, Daniel Coelho, e o secretário da Assessoria Especial à Governadora e Relações Internacionais, João Salles.

O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), destacou a presença do presidente da Comissão Nacional da COP30, André Corrêa do Lago, e do prefeito de Belém, gor Normando (MDB), e expôs aos demais gestores as obras estruturantes em andamento na cidade para receber a COP30.

Projetos estaduais

A participação de Pernambuco em conferências climáticas anteriores já rendeu frutos. Na COP28, em Dubai, o estado lançou o Plano Pernambucano de Mudança Econômico-Ecológica (PerMeie), tornando-se o primeiro do país a ter um plano de desenvolvimento que alia crescimento econômico e preservação ambiental.

Já na COP29, em Baku, a gestão reforçou parcerias e investiu no Plano Pernambucano de Adaptação Climática.

Entre as iniciativas reconhecidas, está a Plataforma Ecológico-Econômica de Pernambuco, que recebeu o Prêmio MapBiomas na categoria Políticas Públicas. A ferramenta utiliza tecnologia para fornecer informações geoespaciais atualizadas sobre o estado. Outro projeto é o "Plantar Juntos", uma colaboração entre governo, setor privado e sociedade civil para plantar mais de um milhão de mudas em diversos biomas.

De acordo com o secretário Daniel Coelho, Pernambuco terá um papel importante na COP30, destacando a preservação da Caatinga e a recuperação de corais, além do plantio de árvores na Mata Atlântica e a integração entre os setores econômico e ambiental.

