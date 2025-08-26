Câmara do Recife aprova "Dia Municipal de Combate à Cristofobia"

Com 17 votos favoráveis contra 4 contrários, o projeto de autoria do vereador Alef Collins pede que a celebração aconteça anualmente em 5 de junho

Vereador Alef Collins (PP) (Foto: Carlos Lima (CMR) / Assessoria )

A Câmara Municipal do Recife aprovou o Projeto de Lei que propõe a instituição do “Dia Municipal de Combate à Cristofobia” no Calendário Oficial de Eventos do Município do Recife, nesta terça-feira (26). Com o quorum de maioria simples, a matéria teve 17 votos favoráveis contra 4 contrários. O projeto de autoria do vereador Alef Collins (PP) propõe que a celebração seja realizada anualmente em 5 de junho.

Em discurso, o parlamentar ressaltou a proposta, que busca combater atos de intolerância e violência contra cristãos, além da possibilidade de realização de ações e eventos públicos que valorizem a fé cristã, defendam a liberdade religiosa e o combate à discriminação.

“Tendo o entendimento da importância de nós respeitarmos a fé, a crença que é algo muito importante, que nós carregamos na nossa veia e principalmente entendendo que nós vivemos num estado laico, sim, mas que sua maioria, mais de 85% cristãos, sejam eles católicos, evangélicos, espíritas e outras religiões que creem na personificação de Jesus Cristo”, defendeu.

A vereadora Cida Pedrosa (PCdoB) em aparte à Collins, afirmou não existir cristofobia, e que se existe preconceito, é contra as religiões de matriz africana. A parlamentar ainda ressaltou que nenhuma religião deve ser colocada em primeiro lugar.

“Se existe uma fobia no Brasil, é quanto às religiões de matriz africana. Não existe um uma cristofobia. Mesmo as pessoas ateias, reconhecem na figura de Cristo um ser que é de luz, é tanto que ele é cultuado em várias religiões. Tem que pensar o estado como um estado isento das religiões, pensar a inter-religiosidade como um modo de bem viver e de pensar o mundo”, afirmou Cida.

Também discursaram os parlamentares Eduardo Moura (Novo), Felipe Alecrim (Novo), Gilson Machado Filho (PL) e Luiz Eustáquio (PSB), todos a favor do projeto.

“O que acontece hoje são muitos ataques e muitas vezes com o argumento trazido aqui pela vereadora que me antecedeu de que o estado é laico. O estado é laico, mas não é laicista, não é inimigo da religião. É preciso que se respeite a fé que é professada pela maioria dos brasileiros. Se fala tanto em democracia e é importante a gente lutar pela democracia, então respeite a opinião da maioria das pessoas”, discursou Alecrim.

A proposta agora segue para sanção do prefeito do Recife, João Campos (PSB), que tem até 15 dias para aprovar ou vetar o PL. Em caso de veto, a matéria retorna para o Legislativo Municipal, que poderá rejeitar o veto e promulgar na forma estabelecida.