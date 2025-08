Câmara Municipal do Recife analisa Lei Orçamentária Anual nesta terça

Orçamento 2026 e Plano Plurianual estão entre as prioridades da Câmara Municipal no segundo semestre. Vereadores voltam do recesso parlamentar nesta segunda (4)

O ano legislativo para a Câmara do Recife começa amanhã, após um recesso de pouco menos de dois meses. Foto: CMR/Divulgação ()

A Câmara Municipal do Recife volta aos trabalhos nesta segunda (4), após o recesso durante o mês de julho. Os vereadores recifenses iniciarão o segundo semestre do legislativo com reunião ordinária.

Entre as prioridades da Casa para o segundo semestre, segundo o presidente da Câmara do Recife, Romerinho Jatobá (PSB), estão a votação da Lei Orçamentária Anual (LOA), que já será colocada em pauta já nesta terça-feira (5), e o Plano Plurianual (PPA) 2026–2029, que estabelece as diretrizes, metas e investimentos estratégicos dos próximos quatro anos da cidade.

Segundo o líder da Casa, a expectativa do segundo semestre é de mais trabalhos e resultados. “Assim como no primeiro semestre, teremos uma produção legislativa intensa, com foco em dar respostas rápidas às pautas que realmente importam para o Recife”, afirmou o parlamentar.

Durante o semestre, os vereadores também estarão focados na análise da Lei de Uso e Ocupação do Solo, matéria significativa no planejamento urbano do Recife. O projeto passa pela Câmara a cada 10 anos e exige debate ampliado. Ainda sem data de votação definida, uma comissão específica foi criada na Casa durante o primeiro semestre e agora as discussões serão retomadas.

No primeiro semestre, foram apresentados 5.950 requerimentos na Câmara, contemplando pautas de mobilidade urbana, saúde, infraestrutura, educação e ações voltadas para o bem-estar das comunidades.