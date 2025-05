Câmara Municipal do Recife terá nova sede no centro da cidade

Nova sede vai concentrar todas as atividades da Câmara Municipal do Recife. Imóvel custou R$ 25 milhões

Prédio-sede da Câmara Municipal do Recife desde 1963./Marina Torres/DP Foto

A Câmara Municipal do Recife ganhará nova sede na área central da Cidade. O novo espaço foi adquirido por R$ 25 milhões e já está pronto para receber os parlamentares. Segundo o presidente da Câmara, o vereador Romerinho Jatobá, a mudança ainda não tem data certa mas deve ser feita em breve, assim que forem concluídos os trâmites burocráticos da compra, feita com recursos próprios da Casa.

O imóvel fica na Avenida da Saudade, Nº 254, no Bairro de Santo Amaro, onde serão concentradas todas as atividades do Poder Legislativo Municipal. No momento, as tarefas da Câmara se dividem entre quatro endereços diferentes, dentre eles o prédio-sede, que fica na Rua Princesa Isabel, a apenas 1km do novo espaço.

O prédio-sede atual foi cedido pela Prefeitura do Recife em 1963, quando a capital pernambucana tinha apenas 18 vereadores. Ao longo dos anos, o plenário ficou pequeno para o crescimento das atividades da Casa, que hoje conta com 37 vereadores. “O prédio tem limitações, principalmente de estrutura. Esse novo espaço vai nos dar mais condições para fazer um trabalho melhor no legislativo”, ressalta o presidente da Câmara.

Já a futura sede tem 11.165 m² e permite que a sua área construída seja até cinco vezes maior que a atual, além de já contar com uma estrutura adaptada com acessibilidade para pessoas com deficiência. Esse foi um dos pré-requisitos da Câmara Municipal, que analisa o mercado imobiliário para a aquisição de um novo imóvel desde 2018.

Os estudos técnicos da Divisão de Arquitetura e Engenharia do Legislativo Municipal também mostraram que o local apresenta todas as características necessárias para comportar as instalações da nova sede e está em conformidade com o Plano Diretor do Município do Recife. Outro ponto levado em consideração foi a proximidade com outros órgãos de administração pública, como a Prefeitura do Recife, a Assembleia Legislativa de Pernambuco e a sede do Governo do Estado.

“Essa mudança não é um desejo só dos vereadores, mas também dos servidores e de todo mundo que precisa trabalhar na Câmara, como a própria imprensa, que também encontra dificuldades quando vem cobrir atividades aqui. É um desejo antigo que só conseguimos realizar agora, estamos dando um passo muito importante”, avalia o presidente da Câmara.

O vereador Romerinho Jatobá ainda adianta que pretende promover estudos e conversar com a Prefeitura do Recife para que o atual prédio-sede da Câmara possa ser utilizado como um equipamento de resgate e preservação à memória da “Casa José Mariano”. Os demais prédios alugados pela Câmara terão o contrato rescindido logo após a mudança.