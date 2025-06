Câmara do Recife aprova empréstimo de R$ 900 milhões para a Prefeitura

Câmara Municipal do Recife (Foto: Divulgação)

A Câmara Municipal do Recife aprovou, nesta segunda-feira (16), o pedido de empréstimo no valor de R$ 900 milhões e outros seis projetos enviados pelo prefeito João Campos (PSB) no início do mês. Apesar da oposição barulhenta, a maioria da Casa foi favorável à operação de crédito, que recebeu 29 votos favoráveis contra sete.

Foram contrários ao pedido de empréstimo os vereadores Alef Collins (PP), Davi Muniz (PSD), Eduardo Moura (Novo), Felipe Alecrim (Novo), Gilson Machado Filho (PL), Paulo Muniz (PL) e Thiago Medina (PL).

Segundo a Prefeitura, o crédito será para financiar cerca de 70 obras públicas, como a ponte Júlia Santiago; a ligação Cordeiro–Casa Forte; a duplicação da ladeira da Cohab; o Centro de Diagnóstico por Imagem; a segunda etapa do Parque da Tamarineira; além de novas unidades de saúde, recuperação de pontes e requalificação de pontilhões.

O líder do Governo na Casa José Mariano, Samuel Salazar (MDB), celebrou a aprovação do pacote de medidas da gestão municipal, e a celeridade da tramitação. Na semana passada, os parlamentares votaram pela dispensa do prazo regimental, visando acelerar a passagem dos textos pelas comissões.

“A aprovação desses projetos demonstra o compromisso da gestão com uma cidade mais justa, eficiente e humana. Estamos falando de medidas que fortalecem a arrecadação sem pesar no bolso do contribuinte, que ampliam o acesso à educação, ao esporte e à saúde mental, especialmente nas áreas mais vulneráveis”, afirmou o vereador.

Já o líder da oposição, Felipe Alecrim, criticou a postura da Câmara de sempre aprovar todos os textos enviados pelo Executivo sem alterações. “É lamentável que esta Casa dê mais um cheque em branco para o prefeito gastar como bem entender, sem transparência nenhuma”, disparou.

“Não podemos mais viver essa realidade de sermos um poder carimbador. Todo projeto do Executivo que chega é carimbado e aprovado sem que haja possibilidade dos vereadores colocarem seu DNA para melhorar a nossa cidade e a vida das pessoas”, completou.

Outros projetos

Além do pedido de empréstimo, a Casa aprovou:

- O Programa de Parcelamento Incentivado (PPI) (PLE 09/2025), que facilita a regularização de dívidas com o município;

- O Programa Monitoria Recife (PLE 13/2025), que concede bolsas mensais de R$ 200 a estudantes da Rede Municipal que atuarem como monitores escolares;

- A oficialização do Recife Bom de Bola (PLE 11/2025) como campeonato municipal de várzea;

- A Reforma Tributária Municipal (PLE 12/2025), com a proposta de atualizar normas fiscais, extinguir dispositivos obsoletos e racionalizar a estrutura da Secretaria de Finanças;

- Projeto que autoriza a indenização de permissionários do Mercado do Jordão (PLE 14/2025);

- Texto que trata da desafetação de áreas públicas no Loteamento Mendes Lima, na zona sul do Recife (PLE 15/2025).