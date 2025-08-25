Mesmo alvo de apurações do MPPE e do TCE, primeira-dama de Gravatá volta a cantar no palco durante show de Alexandre Pires

Momento em que primeira-dama canta com Alexandre Pires foi cortado de vídeo da transmissão da TV Pernambuco no YouTube

Viviane Facundes e Alexandre Pires no palco do Festival Pernambuco Meu País. (Foto: Reprodução/Instagram)

A primeira-dama e secretária de Obras e Serviços Públicos de Gravatá, no Agreste, Viviane Facundes, voltou a subir ao palco durante show do cantor Alexandre Pires no Festival Pernambuco Meu País, no último sábado (23), mesmo após alertas de órgãos de controle.

Cotada para disputar uma vaga como deputada estadual em 2026, Facundes motivou um procedimento preparatório eleitoral do Ministério Público de Pernambuco (MPPE) e um alerta de responsabilização do Tribunal de Contas do Estado (TCE-PE) devido a participações em shows na cidade.

No vídeo publicado pela primeira-dama, ela canta com Alexandre Pires a música "Você me Vira a Cabeça (Me Tira do Sério)", de Alcione.

"Dessa vez tive a honra de subir ao palco e cantar com ele, o grande Alexandre Pires", ela escreveu em publicação no Instagram. "Foi simplesmente um espetáculo dividir esse momento ao lado de um ícone da nossa música", completou.

A apresentação foi transmitida ao vivo pelo YouTube da TV Pernambuco, empresa pública do governo estadual. Entretanto, há um corte no vídeo no momento em que o cantor chama Facundes ao palco. A transmissão da TV Pernambuco retoma logo após ela deixar o palco.

Investigações

O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) instaurou em 11 de agosto um procedimento preparatório eleitoral para investigar a participação de Viviane Facundes em shows de Wesley Safadão, João Gomes e Limão com Mel neste ano. Segundo o MPPE, Viviane poderia estar utilizando métodos ilegais para promover sua pré-candidatura a deputada estadual.

De acordo com a portaria de instauração, as condutas noticiadas, embora anteriores ao período oficial de propaganda eleitoral, configuram abuso de poder político, uso indevido de bem público e possível pré-campanha irregular.

Já o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE) emitiu um alerta de responsabilização ao prefeito de Gravatá, Joselito Gomes (Avante) sobre a utilização dos eventos juninos da cidade para promover a imagem de sua esposa.

O alerta de responsabilização foi emitido dentro do processo de medida cautelar solicitado pelo vereador suplente Ricardo Loureiro Malta Filho (PSB) que pedia que a secretária fosse impedida de subir nos palcos durante o São João.

Dom de cantar

Em entrevista à TV Nova, em 12 de agosto, o prefeito Joselito Gomes comentou que Viviane Facundes canta desde a juventude. "Ela tem esse dom de cantar. Inclusive, já cantou até profissionalmente em algumas bandas, entre elas a Capim com Mel", disse.

Ele declarou que, na ocasião do São João, estava recebendo a comitiva da governadora Raquel Lyra (PSD), que pediu para subirem ao palco e ter a dimensão do público.

"Ao chegar lá, logo Safadão estava cantando e fez referência à presença do prefeito, da governadora, ali de imediato organizou uma quadrilha junina e começamos a dançar e nos movimentar. Ele puxou a canção 'Frevo Mulher' e Viviane estava próxima ao Safadão e aí, ao passarem o microfone, ela deu continuidade à canção. Tanto é que ele ficou olhando como que admirado", justificou.

O gestor acrescentou que estão tentando impedir Viviane Facundes de se lançar candidata por meio de uma "política de desconstrução".

A Prefeitura de Gravatá foi procurada e informou que a primeira-dama “optou por não responder”.



Enquanto a TV Pernambuco destacou que as transmissões dos eventos nos meios digitais seguem os parâmetros de tempos semelhantes aos da programação da TV aberta, havendo, portanto, cortes ou ajustes no conteúdo.

Segundo a emissora, a disponibilidade do conteúdo é definida em acordo com os artistas, que muitas vezes só permitem a transmissão ao vivo do show, solicitando a retirada após o evento.

"Por exemplo, neste fim de semana, a TV Pernambuco transmitiu os shows artistas como Diogo Nogueira, Marcelo Falcão, Alexandre Pires dentre outros, e nenhum destes artistas permitiram que o conteúdo ficasse disponível mais de 24h", afirma. Não foi informado por qual motivo houve um corte entre a entrada e a saída da primeira-dama.