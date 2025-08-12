MPPE investiga primeira-dama de Gravatá por cantar com Wesley Safadão, João Gomes e Limão com Mel

Cotada para disputar uma cadeira na Alepe, Viviane Facundes é acusada de utilizar eventos públicos para fazer pré-campanha

Viviane Facundes e Wesley Safadão. (Foto: Reprodução/Redes sociais)

O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) instaurou procedimento preparatório eleitoral para investigar a primeira-dama de Gravatá, no Agreste, Viviane Facundes, por participar de shows de Wesley Safadão, João Gomes e Limão com Mel. Segundo o MPPE, Viviane poderia estar utilizando métodos ilegais para promover sua pré-candidatura a deputada estadual.

Em portaria, publicada no Diário Oficial da última segunda-feira (11), o MPPE elenca ações de Viviane Facundes, que também é secretária de Obras e Serviços Públicos da cidade, que caracterizariam sua pré-campanha:

Subida ao palco em 12 de janeiro de 2025 para se apresentar com a banda Limão com Mel na Festa dos Reis, evento custeado com recursos municipais;

Publicação, em 8 de fevereiro de 2025, no perfil pessoal da primeira-dama, de um vídeo sobre uma ação institucional da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, com vídeo editado para incluir a logomarca "Viviane Facundes", associando claramente o ato administrativo a sua imagem pessoal;

Vídeo publicado em 9 de fevereiro de 20225 afirmando que ela subiu ao palco para cantar a música "Eva" ao lado da cantora Clara Sobral no Baile Municipal;

Subida ao palco em 21 de junho de 2025 para cantar com Wesley Safadão e João Gomes durante o São João da cidade, "demonstrando, novamente, a utilização de um evento público para sua projeção pessoal".

Propaganda eleitoral antecipada

Segundo o órgão, as condutas noticiadas, embora anteriores ao período oficial de propaganda eleitoral, configuram abuso de poder político, uso indevido de bem público e possível pré-campanha irregular.

O MPPE também destaca que o Tribunal de Contas do Estado (TCE-PE) emitiu alerta de responsabilização ao prefeito de Gravatá, Joselito Gomes (Avante), apontando possível promoção pessoal de sua esposa com recursos públicos.

"Tais condutas podem violar frontalmente os princípios da administração pública, como a impessoalidade e a moralidade, utilizando atos institucionais/administrativos para potencializar o alcance de seu nome para pleitos eleitorais futuros", escreve o promotor Ivan Viegas Renaux de Andrade.

Segundo ele, para a configuração da propaganda eleitoral antecipada, não é essencial que haja pedido explícito de voto.

O promotor determinou a notificação da primeira-dama para que avalie a prestação de esclarecimentos sobre os fatos, apresentando documentos pertinentes para sua defesa, bem como sobre suas intenções quanto a uma possível candidatura ao cargo de deputada estadual em 2026.

Dom de cantar

Em entrevista à TV Nova, nesta terça-feira (12), o prefeito Joselito Gomes comentou que Viviane Facundes canta desde a juventude. "Ela tem esse dom de cantar. Inclusive, já cantou até profissionalmente em algumas bandas, entre elas a Capim com Mel", disse.

Ele declarou que, na ocasião do São João, estava recebendo a comitiva da governadora Raquel Lyra (PSD), que pediu para subirem ao palco e ter a dimensão do público.

"Ao chegar lá, logo Safadão estava cantando e fez referência à presença do prefeito, da governadora, ali de imediato organizou uma quadrilha junina e começamos a dançar e nos movimentar. Ele puxou a canção 'Frevo Mulher' e Viviane estava próxima ao Safadão e aí, ao passarem o microfone, ela deu continuidade à canção. Tanto é que ele ficou olhando como que admirado", justificou.

O gestor acrescentou que estão tentando impedir Viviane Facundes de se lançar candidata por meio de uma "política de desconstrução".

Por nota, a Prefeitura de Gravatá informou que a Procuradoria e a primeira-dama tomaram ciência da portaria do MPPE também nesta terça-feira. "A Procuradoria apresentará, dentro do prazo legal, todos os esclarecimentos e documentos pertinentes, incluindo manifestação sobre as intenções da notificada quanto a eventual candidatura ao cargo de deputada estadual em 2026, garantindo-se o devido processo legal e o pleno exercício do direito à defesa", afirmou.

