° / °

Política
PESQUISA

Conduta dos Bolsonaro sobre tarifaço é mais reprovada do que a de Lula, diz Quaest

Ação do ex-presidente Jair Bolsonaro e do filho Eduardo sobre o tema é considerada negativa por 55%, enquanto índice de Lula é de 44%

Metrópoles

Publicado: 20/08/2025 às 07:39

Seguir no Google News Seguir

Conduta de Bolsonaros sobre tarifaço é mais reprovada do que a de Lula /Fotos: Bruno Spada/Câmara dos Deputados | Fellipe Sampaio/STF

Conduta de Bolsonaros sobre tarifaço é mais reprovada do que a de Lula (Fotos: Bruno Spada/Câmara dos Deputados | Fellipe Sampaio/STF)

Pesquisa Geinal/Quaest divulgada nesta quarta-feira (20/8) revela que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o filho 03, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), têm as condutas, diante do tarifaço, com maior reprovação do que as do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Perguntados se o ex-presidente estava agindo bem ou mal diante das tarifas impostas ao Brasil pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, 55% responderam mal e 24%, bem. Houve 21% que não souberam opinar ou não responderam. Os percentuais do pai foram os mesmos atribuídos a Eduardo Bolsonaro.

Em relação a Lula, 46% consideram que o presidente age mal, em relação ao tarifaço, e 44% qualificam a conduta como boa. Outros 10% não souberam ou não responderam. O resultado é semelhante ao do ministro da Economia de Lula, Fernando Haddad. Para 43% dos entrevistados, o ministro age mal e 31% entendem que ele age bem. Os que não souberam ou não responderam são 26%.

1 / 4
Eduardo Bolsonaro, secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent e jornalista Paulo Figueiredo
2 / 4
Ex-presidente Jair Bolsonaro
3 / 4
Eduardo Bolsonaro
4 / 4
Ex-presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, com o presidente dos EUA, Donald Trump

Eduardo Bolsonaro, secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent e jornalista Paulo Figueiredo (Foto: Reprodução/ Redes Sociais)
Ex-presidente Jair Bolsonaro (Foto: KEBEC NOGUEIRA/METRÓPOLES @kebecfotografo)
Eduardo Bolsonaro (SAUL LOEB / AFP)
Ex-presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, com o presidente dos EUA, Donald Trump (Reprodução)

Veja também:

Confira a reportagem completa no portal Metrópoles

Bolsonaro , Lula , tarifaço
Mais de Política

Últimas
WhatsApp DP

Mais Lidas
WhatsApp DP

Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP