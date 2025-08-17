Pesquisa Datafolha: 35% culpam Lula por tarifaço e 22%, Bolsonaro

Deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) é responsabilizado por 17% e o ministro do STF Alexandre de Moraes, 15%

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em discurso em Brasília Teimosa, no Recife (Marina Torres/DP Foto)

Uma pesquisa do Instituto Datafolha divulgada neste sábado (16/8) revela que 35% dos entrevistados atribuem a responsabilidade pelo tarifaço ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Outros 22% associam a questão ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e 17%, ao deputado federal licenciado Eduardo Bolsoanro (PL-SP).

O outro nome que aparece como possível responsável pelas tarifas impostas ao Brasil pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é o do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, com 15%. Os que não atribuem o problema a nenhuma das figuras são 3%, os que responsabilizam todos equivalem a 1% e os que não sabem somam 7%.

A pesquisa Datafolha ouviu 2.002 pessoas de 113 municípios brasileiros nos dias 11 e 12 de agosto. A margem de erro considerada é de 2 pontos porcentuais para mais ou para menos. O nível de confiança divulgado equivale a 95%.

