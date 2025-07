Câmara dos Deputados confirma sessão solene homenageando Miguel Arraes

Ex-governador de Pernambuco Miguel Arraes (Foto: Divulgação PSB)

A Câmara dos Deputados realizará, no próximo dia 13 de agosto, uma sessão solene em homenagem à trajetória de Miguel Arraes, ex-governador de Pernambuco e um dos nomes mais emblemáticos da política brasileira. A cerimônia, proposta pela deputada federal Maria Arraes (SD-PE), neta do homenageado, tem como objetivo celebrar os ideais de um líder comprometido com a democracia, a justiça social e a redução das desigualdades. A data escolhida também marca os 20 anos de sua morte.

Para Maria Arraes, a solenidade é uma forma de manter viva a memória de um político que ainda inspira gerações.

“Meu avô é uma grande inspiração. Sua trajetória é um exemplo de compromisso com o povo, com a justiça social e com a construção de um país mais justo e igualitário. Os feitos de Arraes ecoam até hoje e ainda impulsionam políticas públicas que transformam vidas, como o Lafepe e o programa de Eletrificação Rural, que serviram de modelo para iniciativas como a Farmácia Popular e o Luz para Todos, nas gestões do presidente Lula”, destacou a deputada.

Além da sessão solene, a Câmara aprovou o Projeto de Resolução nº 27/2025, de autoria da parlamentar, que dá o nome de Sala Miguel Arraes à sala de reuniões do Colégio de Líderes da Casa.

“Essa é uma forma de inspirar os parlamentares a contribuírem com o país da mesma forma que Arraes contribuiu para o desenvolvimento do Brasil”, afirmou Maria durante discurso no plenário, na ocasião da proposição.

A deputada também lançou, em parceria com a empresa Golpe Store, uma camisa em homenagem ao legado de Miguel Arraes.

Miguel Arraes: uma vida dedicada ao povo e à democracia

Miguel Arraes nasceu em Araripe, no Ceará, em 1916, mas construiu sua trajetória política em Pernambuco. Formado em Direito pela tradicional Faculdade de Direito do Recife, iniciou sua vida pública ainda jovem, destacando-se como defensor das causas populares.

Em 1960, foi eleito prefeito do Recife e, dois anos depois, governador de Pernambuco. Seu governo ficou marcado por políticas voltadas à educação, valorização dos trabalhadores rurais e combate às desigualdades sociais. Com o golpe militar de 1964, Arraes recusou-se a renunciar ao mandato, foi preso por 11 meses e exilado na Argélia, onde viveu por 14 anos.

Com a anistia política, retornou ao Brasil em 1979 e retomou sua atuação política. Foi eleito deputado federal e, posteriormente, voltou a governar Pernambuco por mais duas vezes. Seus mandatos foram caracterizados pelo fortalecimento da economia local, inclusão social e incentivo à agricultura familiar.

Miguel Arraes faleceu em 13 de agosto de 2005, aos 88 anos, deixando um legado de compromisso com os mais pobres, defesa da democracia e visão estratégica de desenvolvimento regional.

Serviço

Sessão Solene em Homenagem ao Legado de Miguel Arraes

Local: Câmara dos Deputados – Plenário Ulysses Guimarães

Horário: 11h

Data: 13/08/2025

O evento será transmitido pela TV Câmara e pelo canal oficial da Câmara dos Deputados no YouTube.