Solenidade à Miguel Arraes acontece em 13 de agosto, na Câmara Federal

Ex-governador de Pernambuco, Miguel Arraes (Foto: Divulgação)

Uma solenidade em homenagem ao ex-governador de Pernambuco, Miguel Arraes, acontecerá em Brasília no próximo dia 13 de agosto, dia que a morte do político completa 20 anos. Com a presença de familiares e amigos, Arraes receberá uma série de homenagens, incluindo uma exposição sobre sua vida e a mudança do nome da sala de reuniões do Colégio de Líderes, na Câmara Federal, para ‘Sala Miguel Arraes’.

O projeto de resolução que permitiu o tributo, tem teve como relator o neto de Arraes, o deputado federal Pedro Campos (PSB) e foi aprovado pela Câmara dos Deputados em junho. Nomes como dos senadores do PT Humberto Costa e Teresa Leitão, e os ministros pernambucanos já estão com presença confirmada, de acordo com a também neta do ex-governador, a deputada federal Maria Arraes (Solidariedade).

1 / 2 2 / 2 < >

Para Maria, a solenidade representa o legado de Arraes que reverbera até os dias atuais.

“Estamos fazendo para lembrar a história dele. Eu tinha só 11 anos quando ele faleceu, e depois de adulta, eu conheci ele através das histórias que contam. Somente no velório minha chave virou, quando eu vi aquela quantidade de gente que eu entendi o que ele foi no mundo inteiro, além de ser meu avô”.

Quem foi Miguel Arraes

Miguel Arraes nasceu em Araripe, Ceará, em 5 de dezembro de 1916. Durante a vida política foi secretário de estado, deputado estadual, deputado federal e governador do estado de Pernambuco três vezes. Durante a ditadura, o líder político passou 14 anos exilado na África do Sul. Arraes fundou e presidiu o Partido Socialista Brasileiro (PSB) entre 1999 e 2005.