Maria Arraes reafirma nome de Marília como candidata ao Senado em 2026

Deputada federal Maria Arraes (Francisco Silva/DP Foto)

A deputada federal Maria Arraes (SD) reafirmou, em visita ao Diario nesta terça-feira (29), a vontade de sua irmã, Marília Arraes, de concorrer a uma das duas vagas no Senado de Pernambuco nas eleições de 2026. Para Maria, Marília tem se colocado como um dos nomes fortes para a disputa.

Ainda sem nomes confirmados para representar a esquerda pernambucana no Senado, além de Marília, entre os possíveis postulantes à vaga estão o atual Ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho (Republicanos); o ex-prefeito de Petrolina, Miguel Coelho (União); além do já senador Humberto Costa (PT).

Para a deputada federal, em uma chapa dupla com o senador Humberto, os dois seriam eleitos.

"Marília está na frente da pesquisa. Marília puxa volta para Humberto, e Humberto puxa volta para Marília. Acredito que é uma conta que vai ter que ser feita e eu acho que cada vez mais estão mais preocupados com a essa composição do Senado, então acho que vão priorizar quem está na frente", afirmou Arraes.

Pesquisa



Em pesquisa da Simplex Consultoria, do dia 21 de junho, Marília liderava intenções de voto para a Casa Alta. No 1º cenário, Marília Arraes (SD) liderou com 13,3% das intenções de votos na pesquisa estimulada e no 2º cenário, 24,5%, nos votos válidos.