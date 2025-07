Deputado federal pediu voto para PM acusado de liderar milícia em Abreu e Lima

Meira demonstrou apoio a Rostand Belém nas redes sociais (Reprodução/Instagram)

Apontado como líder de uma milícia em Abreu e Lima, no Grande Recife, o policial militar e ex-vereador Rostand Belém recebeu apoio do deputado federal Coronel Meira (PL) nas últimas eleições. O PM, que alega inocência, está preso desde o dia 12 de julho.

O apoio do Coronel Meira foi registrado em um vídeo, publicado no dia 26 de junho de 2024, nas redes sociais do deputado. Nas imagens, o parlamentar diz ter “história de vida” com Rostand na Polícia Militar.

“Amigos de Abreu e Lima, família conservadora. Venho aqui declarar o meu apoio ao pré-candidato de Abreu e Lima, Rostand. Rostand que tem uma história de vida comigo na Polícia Militar de Pernambuco, defendendo exatamente a população”, declara o deputado, no vídeo.

Na gravação, o PM aparece ao lado do deputado federal e agradece pelas declarações. “Obrigado pelo apoio”, responde.

Na ocasião, ele se candidatou pelo partido Solidariedade, mas ficou como suplente. Rostand foi vereador de Abreu e Lima entre 2012 e 2020.

Milícia

Na semana passada, o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) determinou a prisão preventiva de seis policiais que integravam o grupo, bem como de Rostand Cavalcanti Belém e de Rostand Cavalcanti Belém Júnior, filho do ex-vereador.

Segundo a investigação, o grupo criminoso liderado por Rostand extorquia comerciantes da região, exigindo uma "taxa de proteção" semanal aos donos de estabelecimentos, com valores entre R$ 40 e R$ 50. Quem não pagasse a quantia determinada, sofria ameaças e represálias.

A milícia também é investigada por homicídios e desaparecimentos de pessoas que praticavam crimes na região.

O PM alega ser inocente. Em nota, os advogados afirmam que Rostand “nega com veemência o fato que lhe é imputado” e “provará sua inocência nos autos do processo”.

Por meio de nota, o Coronel Meira declarou que o ex-vereador Rostand Belém é um “homem de bem” e atribuiu a prisão do PM à “perseguição política”. “Espero que tudo seja muito bem investigado e que a justiça seja feita mais uma vez, agora pelo Ministério Público”, diz.