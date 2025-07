Lula diz que Trump foi "induzido a acreditar em mentiras" de perseguição a Bolsonaro

Presidente negou que Bolsonaro esteja sofrendo perseguição no Brasil

Presidente Lula e o vice-presidente e ministro da Industria Comercio Exterior Geraldo Alckmin durante cerimônia de anúncio dos projetos habilitados pelo Novo PAC Seleções 2025 (Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva negou, nesta sexta-feira (25), que o ex-presidente Jair Bolsonaro esteja sofrendo perseguição no Brasil e disse que o líder norte-americano, Donald Trump, foi induzido a acreditar em mentiras. Segundo Lula, se Trump tivesse ligado para ele antes, certamente saberia o que está acontecendo com Jair Bolsonaro.

A fala de Lula foi feita durante um evento do Novo PAC para Urbanização de Favelas, realizado em Osasco, na região metropolitana de São Paulo.

“Se o presidente Trump tivesse ligado para mim, eu, certamente, explicaria para ele o que está acontecendo com o ex-presidente. Mas ele foi induzido a acreditar numa mentira de que o Bolsonaro está sendo perseguido. O Bolsonaro não está sendo perseguido. Ele está sendo julgado com todo o direito de defesa. Ele tentou dar um golpe nesse país. Ele não queria que eu e o Alckmin tomássemos posse e chegou a montar uma equipe para matar o Lula, para matar o Alckmin”, declarou.

O presidente brasileiro destacou ainda que Estados Unidos e Brasil têm 201 anos de relações amistosas e “muito respeitosas”. Por isso, estranhou quando o presidente norte-americano enviou uma carta anunciando a imposição da tarifa de 50% sobre todos os produtos brasileiros a partir de 1º de agosto. No documento, Trump justifica a medida citando as ações na justiça contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, réu no STF por tentativa de golpe de Estado.

Lula defende negociação

Lula disse ainda que o vice-presidente Geraldo Alckmin é um exímio negociador e está pronto para dialogar com Trump:

“Trump, o dia que você quiser conversar, o Brasil estará pronto e preparado para discutir, para tentar mostrar o quanto você foi enganado com as informações que te deram, e você vai saber a verdade sobre o Brasil. E quando você souber da verdade, você vai falar: ‘Lula, eu não vou mais taxar o Brasil’”.

O governo brasileiro criou um comitê para discutir as taxações com o setor produtivo nacional. O vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, buscam uma solução diplomática com os Estados Unidos.