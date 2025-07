Lula diz que, se Trump estiver "trucando", está pronto para "pedir 6"

Presidente Lula (Foto: Evaristo SA/ AFP)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez, nesta quinta-feira (24/7), uma analogia entre o comércio do Brasil com os Estados Unidos e o jogo de truco, afirmando que está pronto para dobrar a aposta contra o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A declaração do petista acontece um dia depois que o Brasil criticou, na Organização Mundial do Comércio (OMC), as tarifas anunciadas pelos EUA no começo do mês.

“Ele [Trump] não quis conversar. Então, o que acontece? Ele nos deu até o dia 1º; se a gente não der a resposta até o dia 1º, ele vai taxar o nosso comércio em 50%. Quero contar uma coisa para vocês: eu não sou mineiro, mas eu sou bom de truco e, se ele estiver trucando, ele vai tomar um seis”, disse o petista. Veja:

No truco, jogo popular em Minas Gerais e em outros estados, quando um jogador pede “truco”, ele quer aumentar o valor da mão – de um para três pontos. A dupla adversária pode aceitar a aposta, desistir ou pedir seis. Ganha o jogo quem tiver a mão com as cartas de maior valor.



