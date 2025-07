Lula diz que Trump caiu em mentira e que os Bolsonaros traem a nação

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (( Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse, nesta sexta-feira (25/7), durante agenda em Osasco, na Grande São Paulo, que a família Bolsonaro “está traindo a nação” e induzindo o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a acreditar na “mentira” de perseguição política ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para impor o tarifaço de 50% sobre os produtos brasileiros.

O petista posou com a bandeira do Brasil no palco do evento, ao lado do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), e de ministros. Lula disse que os bolsonaristas se apropriaram de símbolos nacionais e que, agora, estão subservientes aos americanos.

“Esses mesmos cidadãos ou cidadãs que utilizavam a camisa da Seleção Brasileira e a bandeira nacional se dizendo patriotas estão agora agarrados na bota do presidente dos Estados Unidos pedindo para ele fazer intervenção no Brasil, numa total falta de patriotismo. Junto à falta de patriotismo, com sem-vergonhice, com traição”, disse Lula.

