Centrão demonstra força desde a constituinte

Eduardo Cunha, Presidente da Câmara dos Deputados até 2016 (Foto: Wilson Dias/Agência Brasil)

"Se pensarmos o Centrão numa perspectiva histórica, ele não nasceu ontem", afirma Ernani Carvalho. Segundo o cientista político, o bloco já mostrava força desde o processo constituinte, com capacidade de adaptação aos diferentes contextos e habilidade em se posicionar "com um timing bem diferente dos polos que estão em disputa".

Para Ana Larissa, o Centrão surge formalmente ainda na Constituinte de 1987–88 como uma articulação da elite política da época, interessada em transferir poder das comissões para o plenário, onde tinha maior representação. "Era uma tentativa de preservar o próprio poder diante da organização institucional que se desenhava", explica. Naquele momento, o grupo era formado por MDB, PFL, PL, PTB, PDS e PP.

Mas foi a partir de 2014, com parlamentares do chamado baixo clero insatisfeitoscom a partilha de poder no governo Dilma, que o Centrão passou a ganhar a musculatura atual. "Com o rompimento do acordo entre PT e PMDB e o avanço de Eduardo Cunha, esses deputados encontraram no bloco uma alternativa de influência direta, mesmo sem protagonismo partidário", conclui Ana.