Senadores do PT em Pernambuco se manifestam sobre tornozeleira eletrônica de Bolsonaro

Jair Bolsonaro também está impedido de usar as redes sociais e de entrar em contato com seu filho Eduardo, deputado federal licenciado

Senadores do PT de Pernambuco, Humberto Costa e Teresa Leitão (Ruan Pablo/Arquivo DP)

Os senadores pernambucanos Humberto Costa (PT) e Teresa Leitão (PT) se manifestaram sobre as medidas cautelares determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), nesta sexta-feira (18), que impõem ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) o uso de tornozeleira eletrônica. Ele também está impedido de usar as redes sociais e de entrar em contato com seu filho Eduardo, deputado federal licenciado.

Para Teresa Leitão, a determinação “não é uma punição antecipada, mas sim uma garantia para que o processo judicial transcorra com integridade, livre de interferências indevidas”.

“Diante de tudo que temos visto, era esperado que medidas cautelares fossem adotadas para impedir novas tentativas de obstrução da justiça, coação processual e articulações que colocam em risco até a soberania nacional”, disse a senadora.

Ela avalia que Moraes agiu dentro dos limites da lei, reafirmando que ninguém está acima dela”. “Que essa decisão sirva como exemplo de que, no Brasil, a justiça permanece vigilante e comprometida com a verdade”, acrescentou.

Já Humberto Costa afirmou que “a ação da Polícia Federal escancara o nível de envolvimento do ex-presidente em tramas antidemocráticas”.

“Além de atentar contra as instituições, Bolsonaro teria trabalhado ativamente para prejudicar o Brasil com sanções internacionais – e, diante do avanço das investigações, preparava sua saída do país. Não é atitude de quem confia na própria inocência. É comportamento típico de quem tem muito a esconder – e sabe que a Justiça está fechando o cerco”, declarou o senador.

Na rede social X, o antigo Twitter, Humberto celebrou a decisão do ministro Moraes. “O traidor da Pátria não escapará”, escreveu.