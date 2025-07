Operação da PF contra Bolsonaro ganha repercussão internacional

Alvo da PF, Bolsonaro terá que seguir medidas restritivas impostas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal

Brasília (DF), 26/03/2025 - Ex-presidente Jair Bolsonaro durante declaração a imprensa após virar Réu no STF. (Lula Marques/Agência Brasil)

A operação da Polícia Federal (PF), que cumpre mandados de busca e apreensão na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e no escritório dele, em Brasília, ganhou repercussão internacional nesta sexta-feira (18/7), com a publicação de reportagens em jornais estrangeiros.

Alvo da PF, Bolsonaro terá que seguir medidas restritivas impostas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

Operação



A Polícia Federal (PF) cumpre, na manhã desta sexta, dois mandados de busca e apreensão na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e no escritório dele, ambos em Brasília (DF).

