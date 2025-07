Flávio diz que medidas de Moraes contra Bolsonaro são "típicas de inquisição"

Alexandre de Moraes determinou que Jair Bolsonaro use de tornozeleira eletrônica, o proíbe de usar redes sociais e o impede de ter contato com o ‘filho 03’, deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro

Filho mais velho de Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro (PL) disse que são "típicas de inquisição” as medidas cautelares determinadas nesta sexta-feira (18) pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que impõem o uso de tornozeleira eletrônica ao ex-presidente, o proíbem de usar redes sociais e de ter contato com o ‘filho 03’, deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro.

“Proibir o pai de falar com o próprio filho é o maior símbolo do ódio que tomou conta de Alexandre de Moraes para tomar medidas totalmente desnecessárias e covardes. Típico de uma inquisição, que já tem a sentença final pronta antes mesmo de começar”, escreveu Flávio na rede social X (antigo Twitter).

A residência do ex-presidente da República em Brasília e os escritórios utilizados por ele em endereços ligados ao PL foram alvos de busca e apreensão da Polícia Federal (PF) na manhã desta sexta. As determinações de Moraes acataram pedidos da PF e da Procuradoria-Geral da República.

Apesar disso, Flávio afirma que as medidas cautelares são uma “perseguição injusta” que o ex-presidente estaria sofrendo há anos.

“Até os nossos adversários sabem da sua inocência, da sua honestidade. E todos nós sabemos que você não merecia estar passando por isso. Deus vai te honrar, pai! O mundo dá volta rápido e o povo fica ao lado de quem é injustamente perseguido, como você está sendo, implacavelmente, há anos. Vai sair ainda maior e mais forte de tudo isso, para liderar o resgate do nosso Brasil”, declarou.

Leia, na íntegra, a carta aberta de Flávio Bolsonaro em defesa do pai

Fica firme, pai, não vão nos calar! A proposital humilhação deixará cicatrizes nas nossas almas, mas servirão de motivação para continuarmos lutando pelo nosso Brasil livre de déspotas.

O ardil é tanto, que faz exatamente no início do recesso parlamentar, quando Brasília está vazia. Mas seu cálculo certamente esqueceu de levar em conta que hoje, 18/Jul, é o Mandela Day. Dia em que o mundo celebra o símbolo de resistência e luta pela liberdade!

Não é uma coincidência apenas! Até os nossos adversários sabem da sua inocência, da sua honestidade. E todos nós sabemos que você não merecia estar passando por isso. Deus vai te honrar, pai!

O mundo dá volta rápido e o povo fica ao lado de quem é injustamente perseguido, como você está sendo, implacavelmente, há anos. Vai sair ainda maior e mais forte de tudo isso, para liderar o resgate do nosso Brasil!

“Os humilhados serão exaltados”

(Mateus 23:12)