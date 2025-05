Em Salgueiro, Lula alfineta Bolsonaro e diz para população não votar em "retrocesso"

Com popularidade em queda, presidente Lula (PT) assinou ordem de serviço, em Salgueiro, para obras da Transposição do São Francisco

Presidente Lula encerrou agenda em Salgueiro com discurso e críticas ao Governo Bolsonaro (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

Em meio à queda de popularidade, o presidente Luiz Inácio Lula (PT) alfinetou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e pediu que a população não vote pela “volta do retrocesso” durante discurso oficial em Salgueiro, no Sertão de Pernambuco, nesta quarta-feira (28).

O evento marcou a assinatura de uma ordem de serviço, de R$ 491,3 milhões, para uma nova etapa da Transposição do Rio São Francisco. Na cerimônia, Lula evitou citar o nome de Bolsonaro e questionou se os presentes na plateia “lembram de alguma obra feita pelo governo passado” no Estado.

“Só o que o governo passado fez foi passar quatro anos mentindo na televisão, fazendo fake news, contando mentiras para o povo. Até contra a Covid-19 ele conseguiu mentir, inventar um remédio, fazer com que 700 mil pessoas morressem, quando poderíamos ter evitado a morte de pelo menos 50% dessa gente”, disse o presidente.

Lula também acusou o governo Bolsonaro de paralisar cerca de 87 mil casas do Minha Casa, Minha Vida e 3 mil creches. “A diferença entre nós e ele é que queremos apresentar obras e melhorias na vida de cada companheiro desse país”, afirmou.

“Não podemos votar em qualquer tranqueira nesse país. É preciso votar em gente que tenha compromisso, dignidade, que olha nos olhos de vocês. Não podemos mais sofrer o retrocesso que sofremos nos últimos seis anos”, disse.

1 / 3 2 / 3 3 / 3 < >

Popularidade

De acordo com o último levantamento do instituto Ipespe (Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas), divulgado no dia 21, o terceiro mandato de Lula é reprovado por 54% dos brasileiros e aprovado por 40%. 6% não souberam ou não responderam.

Na região Nordeste, 49% avaliam a gestão positivamente – o melhor desempenho em todos os Estados. No Sul, 59% dos entrevistados afirmam estar insatisfeitos com o governo petista.

Transposição

O evento de Lula em Salgueiro reuniu a governadora Raquel Lyra (PSD) e o prefeito do Recife, João Campos (PSB), que são aliados do presidente e possíveis concorrentes na eleição estadual de 2026.

Em Pernambuco, a obra promete duplicar a capacidade de bombeamento de água nas estações intermunicipais EBI1, em Cabrobó (PE); EBI2, em Terra Nova (PE); e EBI3, em Salgueiro (PE). Lula vai visitar a Paraíba na sequência.