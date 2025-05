Ao vivo: Lula assina ordem de serviço de nova obra da Transposição do São Francisco

Segundo o governo federal, duplicação da capacidade de bombeamento de água do Eixo Norte do Projeto de Integração do São Francisco beneficiará 237 municípios

Lula em visita a estação de bombeamento da Transposição do São Francisco em Salgueiro (Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assina em Salgueiro, no Sertão de Pernambuco, nesta quarta-feira (28), ordem de serviço no valor de R$ 491,3 milhões para duplicar a capacidade de bombeamento de água do Eixo Norte do Projeto de Integração do São Francisco.

Segundo o governo federal, a obra beneficiará 237 municípios e cerca de 8,1 milhões de pessoas nos estados de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte.

A governadora Raquel Lyra (PSD) e o prefeito do Recife, João Campos (PSB) acompanham a cerimônia.

